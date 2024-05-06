Lamborghini ve Ferrari’nin canavar SUV’ları Urus ve Purosange, drag yarışlarında karşı karşıya geldi. Yarışlar, şaşırtıcı bir şekilde çok yakın geçti. Peki kim kazandı?

SUV’ların artık en çok tercih edilen otomobiller arasında en üstlerde yer aldığını biliyoruz. Bu nedenle spor otomobilli ultra lüks markalar da SUV modellerle karşımıza çıkıyor. Lamborghini’nin Urus modeli ve Ferrari’nin Purosangue modelleri bunlardan ikisi.

İki otomobil, ünlü YouTube kanalı carwow’ın yakın zamanda yayımladığı bir videoda karşı karşıya geldi. Urus ve Pursangue, videoda drag yarışında kapıştı.

Urus ve Purosangue’nin yarışı:

Videoyu izlediğimizde her iki aracın da çok yakın bir şekilde yarışı tamamlaması dikkat çekiyor. Urus başlangıçları daha iyi yapsa da Purosangue ona yetişebiliyor. Özellikle otomatik vitesteyken Ferrari biraz zorlanıyor. Ancak en sonunda, toplam üç yarıştan 2’sini Ferrari modelinin çok küçük farklarla kazandığını görebiliyoruz. 400 metrelik pisti, 11,9 saniyede tamamlayabildiklerini de belirtelim.

2030 kg ağırlığındaki Ferrari Purosangue, 6,5 litrelik atmosferik V12 motora sahip. Otomobil, 725 beygir gücü ve 716 Nm tork değerlerine sahip olduğunu belirtelim. 0’dan 100 km’ye 3,3 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 310 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Öte yandan Lamborghini’nin popüler SUV’u Urus’ta ise 666 beygir gücü ve 850 Nm tork üreten 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor görüyoruz. 0’dan 100’e rakibi gibi 3,3 saniyede çıkabiliyor. Ağırlığı ise 2200 kg civarlarında.