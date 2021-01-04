Netflix, mizah ile dramı bir araya getirecek yeni yerli dizisi 50m2'nin fragmanını yayınladı. Dizi, ikinci bir şans arayan Gölge adlı karakterin yaşadığı dramı ve peşinde koştuğu aksiyonu, komedi unsurlarıyla başarılı bir şekilde harmanlayacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi yayın platformlarından Netflix, yeni yerli dizisi 50m2’nin resmi fragmanını yayınladı. Daha önce Netflix’in ilk yerli yapım dizisi olan Hakan: Muhafız’da da rol alan Engin Öztürk’ün başrolde yer alacağı 50m2; komedi, dram ve aksiyon unsurlarını bir araya getirecek bir yapıma benziyor.

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği ve kara mizah türünde bir yapım olarak karşımıza çıkan 50m2’nin senaryosunu, Leyla ile Mecnun’un da senaristi olan Burak Aksak kaleme alırken; yönetmen koltuğunda İşler Güçler, Kardeş Payı gibi dizlerin yönetmen koltuğunda bulunan Selçuk Aydemir yer alıyor.

50m2, Netflix Türkiye'nin ilk kara mizah dizisi olacak

Netflix, 50m2 dizisini, “Hayatını patronunun pis işlerini yaparak kazanan ve bir gölge gibi yaşayan tetikçi, yeni vefat etmiş bir terzinin oğlu zannedilince bu kimliğe bürünmeye karar verir.” ifadeleriyle tanımlıyor. Dizide Golge karakterini canlandıran Engin Öztürk’e Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç ve Gürkan Uygun eşlik ediyor.

Netflix Türkiye, 50m2 için ilk tanıtım videosunu yaklaşık bir hafta önce yayınlamıştı. Bugünkü fragman ile birlikte diziden nasıl bir “aksiyon” beklememiz gerektiğini de görmüş olduk. 50m2, 27 Ocak itibarıyla Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak. Eğer Netflix abonesiyseniz buraya tıklayarak 50m2’nin Netflix sayfasına ulaşabilir ve dizi yayınlanır yayınlanmaz bildirim almak için bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

50m2 fragmanı