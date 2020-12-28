Netflix, yaklaşmakta olan Türk dizisi 50m2'nin ilk tanıtım videosunu yayınladı. Yayınlanan video bölüm içi görüntüler sunmuyor olsa da, diziden neler bekleyebileceğimizi ortaya koyuyor. Netflix'in yeni Türk dizisi, 27 Ocak'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından Netflix, bir süredir yeni bir Türk dizisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Selçuk Aydemir ve Burak Aksak tarafından üstlenilen bu dizi, 50m2 olarak isimlendiriliyor ve 27 Ocak'ta platformdaki yerini alacak.

Televizyon sektörünün sevdiği yüzlerden Engin Öztürk'ün başrol olduğu diziyle ilgili ilk tanıtım videosunu yayınlayan ekip, diziden neler bekleyebileceğimizi gözler önüne seriyor. Gölge isimli karakterin hayatına odaklanan dizi, görünen o ki aksiyon türüyle Netflix kullanıcılarına etkileyici bir deneyim sunacak.

50m2 ismi neden tercih edildi?

Dizinin ismi, aslında olayların çıktığı noktaya dayanıyor. Öyle ki Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir isimli bir adamın pis işlerini yürütmekte. Ancak bir süre sonra kendi geçmişini bulmak için Nadir'in yanından kaçan başrolümüz, kendisini 50 metrekarelik bir terzi dükkanına atar. Dükkanın bulunduğu mahalledeki insanlarsa Gölge'yi, ölen terzinin oğlu sanarlar. Bu dükkanda yaşamaya başlayan Gölge ile ilişki kurmaya başlayan mahalle sakinleri hem kendi hayatlarını hem de Gölge'nin hayatının değişmesine yol açacaklar.

Netflix'in yayınladığı tanıtım videosu, bölüm içi görüntüler içermiyor. Ancak kısa bir süre sonra, 50m2 için daha geniş bir fragman yayınlanması bekleniyor. Diziyle ilgili yapılacak yeni paylaşımlar, 50m2 dizisiyle ilgili çok daha fazla detayı gözler önüne serecek. Ancak diziyle ilgili olarak şu an için bilinen her şey, bu kadarıyla sınırlı...

İşte 50m2 için hazırlanan ilk tanıtım videosu