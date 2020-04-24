Dünyanın en popüler dizi ve film platformu Netflix, Hakan: Muhafız ve Atiye’nin ardından ülkemizde çektiği üçüncü dizisi Aşk 101’i yayınladı. Platformun fantastik ögeler içeren ilk iki Türk dizisinden farklı olarak Aşk 101, daha yayınlanmadan öncede sosyal medyada gündem olmuştu. Aşk 101’i izleyenlerden gelen ilk tepkileri derledik.

Netflix’in Türk dizileri çekmeye başlamasıyla Türkiye’deki kullanıcıların beklentileri epey yükselmiş, Hakan: Muhafız ile o beklentiler biraz dizginlenmişti. Ardından gelen bir diğer fantastik dizi Atiye, ilk sezonuyla daha çok sevildi. Netflix, yabancı bir şirket olarak Türkiye’de de özgün fantastik işlerin yapılacağını gösterdi. Ancak sonraki hamlesi televizyon da da bol bol gördüğümüz liseli gençlik dizileri oldu. Aşk 101 dizisi olaylı tartışmaların ardından bugün Netflix’te yayınlandı.

Hayatı uçlarda yaşayan bir grup lise öğrencisinin hikayesine odaklanan Aşk 101 ile Netflix, televizyondaki sınırları da biraz aşacak bir proje ortaya koydu. Türkiye’deki izleyiciler ise sosyal medyada diziye ilişkin ilk tepkilerini dile getirdiler. Hem olumlu hem de olumsuz eleştirileri bir araya getirdik.

Neler yaşanmıştı?

Sosyal medyada dizi adına açılan sahte bir hesapla yapılan paylaşım, Osman adındaki bir karakterin eşcinsel olduğu üzerineydi. Bu paylaşım Twitter'dan başlayarak tüm sosyal mecralarda asılsız iddiaların viral olmasına yol açtı. Haber, RTÜK başkanı tarafından da tepkiyle karşılandı. Ardından Netflix de Osman karakteri hakkında bir açıklama yaparak haberi yalanlamıştı.

Aşk 101 dizisine sosyal medyadan gelen yorumlar, tepkiler, eleştiriler: