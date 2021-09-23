Netflix, dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatını anlattığını "Britney vs. Spears" isimli belgeseli için ilk fragmanını resmen yayınladı. Yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışılan proje, 28 Eylül'de Netflix aboneleri ile buluşacak.

Orijinal dizi ve filmlerinin yanı sıra çektiği belgeseller ile de dikkat çekmeyi başaran dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, yaklaşık bir senedir dünyanın en ünlü şarkıcılarından Britney Spears için özel bir yapım üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Britney vs. Spears ismiyle oluşturulan bu belgesel, şarkıcının dramatik hayatına odaklanıyor.

Netflix, 28 Eylül'de yayınlayacağı belgeseli bugüne dek sır gibi saklamıştı. Ancak Britney vs. Spears'ın yayınına birkaç gün kala harekete geçen platform, belgesel için hazırladığı ilk fragmanı resmen yayınladı. Netflix'in yayınladığı fragman, Britney Spears'ın hayatının anlatılacağı belgeselde neler sunulacağını kısmen de olsa gösteriyor.

İşte Britney vs. Spears için hazırlanan fragman

Yönetmenliğini Erin Lee Carr'ın üstlendiği Britney vs. Spears, yıldız şarkıcının özellikle de babasıyla olan ilişkisini anlatacak. 13 yıldır vasiliğini üstlenen baba Jamie Spears'tan ötürü hayatı kısıtlanan Britney Spears, bu durumu sıklıkla dile getirmeye başladı. Netflix'in üzerinde çalıştığı belgesel, aile içerisinde neler yaşandığını çarpıcı bir şekilde seyircilerle buluşturacak.

Bu arada, Netflix'in Britney vs. Spears için 28 Eylül'ü seçmiş olması bir rastlantı değil. Bu tarih, Spears ailesi için oldukça kritik. Zira Britney Spears ile babası Jamie Spears, 29 Eylül'de bir kez daha hakim karşısına çıkacaklar. Duruşmanın sonundan nasıl bir karar çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor...