Yarattığı ikonik korku filmleriyle birçok hayran kazanan Japon korku sinemasının bir üyesi şimdi, Netflix’e dizi olarak geliyor. Japon korku sinemasının ünlü filmlerinden Ju-On’un dizi uyarlaması önümüzdeki aylarda Netflix’te gösterime girecek.
Ju-On korku serisi aslında 1998’de yayınlanan Katasumi ve 4444444444 kısa filmiyle başladı. Kısa filmlerin büyük bir başarı elde etmesinin ardından Ju-On: Curse ve Ju-On: The Curse 2 arka arkaya yayınlandı. Orijinal Ju-On serisinin ABD’de yapılan uyarlamaları da bulunuyor. ABD uyarlamaları ile beraber toplamda 13 Ju-On korku filmi bulunuyor.
Netflix’in Ju-On uyarlamasında yine ölen insanların ruhlarının hapsolduğu bir ev, mekanı ve konuyu oluşturuyor. Ruhların lanetine yakalanan evde yaşayan bir adam, eşini, çocuklarını ve hatta kedisini öldürüyor. Ju-On Origins’in fragmanında da evdeki karakterlerin ev ve çevresinde yaşanan garip olayları anlattığı görülüyor.
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Netflix’in yeni korku dizisi Ju-On: Origins’in oyuncu kadrosunda Yoshiyoshi Arakawa ve Yuina Kuroshima yer alıyor. İki ünlü oyuncunun başrollerini paylaştığı Ju-On Origins 3 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak.
Ju-On: Origins fragmanı: