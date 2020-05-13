Japon korku sinemasının ikonlaşmış filmlerinden Ju-On, korku dizisi olarak Netflix’e geliyor. Netflix’in ünlü seriden uyarladığı dizinin fragmanı Netflix’in YouTube kanalında yayınlandı.

Yarattığı ikonik korku filmleriyle birçok hayran kazanan Japon korku sinemasının bir üyesi şimdi, Netflix’e dizi olarak geliyor. Japon korku sinemasının ünlü filmlerinden Ju-On’un dizi uyarlaması önümüzdeki aylarda Netflix’te gösterime girecek.

Ju-On korku serisi aslında 1998’de yayınlanan Katasumi ve 4444444444 kısa filmiyle başladı. Kısa filmlerin büyük bir başarı elde etmesinin ardından Ju-On: Curse ve Ju-On: The Curse 2 arka arkaya yayınlandı. Orijinal Ju-On serisinin ABD’de yapılan uyarlamaları da bulunuyor. ABD uyarlamaları ile beraber toplamda 13 Ju-On korku filmi bulunuyor.

Netflix’in Ju-On uyarlamasında yine ölen insanların ruhlarının hapsolduğu bir ev, mekanı ve konuyu oluşturuyor. Ruhların lanetine yakalanan evde yaşayan bir adam, eşini, çocuklarını ve hatta kedisini öldürüyor. Ju-On Origins’in fragmanında da evdeki karakterlerin ev ve çevresinde yaşanan garip olayları anlattığı görülüyor.

Netflix’in yeni korku dizisi Ju-On: Origins’in oyuncu kadrosunda Yoshiyoshi Arakawa ve Yuina Kuroshima yer alıyor. İki ünlü oyuncunun başrollerini paylaştığı Ju-On Origins 3 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak.

Ju-On: Origins fragmanı: