Netflix eş CEO'su Ted Sarandos, Barbie ve Oppenheimer ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yapılan açıklamada, her iki filminde sinema salonu yerine Netflix'te yayımlansaydı da aynı başarıyı elde edebileceği ifade edildi.

Netflix eş CEO'su Ted Sarandos, gündeme ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Sarandos, yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıla damga vuran Oppenheimer ve Barbie filmleriyle ilgili konuştu.

Oppenheimer'a imzasını atan Christopher Nolan, filmlerin Netflix gibi platformlarda yayımlanmasına sıcak bakan bir isim değil. Çünkü ona göre bir film, mutlaka sinema salonunda izlenmeli. İşte Ted Sarandos tarafından yapılan açıklamada buna karşı çıkılıyordu.

"Netflix'te de aynı başarıyı elde ederlerdi"

Ted Sarandos tarafından yapılan açıklamaya göre Barbie ile Oppenheimer muhteşem filmler ve bu eserler, sinema salonları yerine Netflix'te de yayımlansa aynı başarıyı elde edeceklerdi. Netflix eş CEO'su, bir filmin herhangi bir ekran boyutunda izleyiciler için daha iyi olduğuna inanmak için hiçbir neden olmadığının altını çizdi.

Bu arada; Oppenheimer ile Barbie'nin dijital platformlara eklendiği bilgisini de verelim. Bu bağlamda; Oppenheimer Prime Video, Barbie ise Apple TV üzerinden izlenebiliyor. Evet, Nolan buna karşı olsa da iki film de dijital ortamın başarısını görmezden gelmedi.