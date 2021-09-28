Ted Sarandos'un açıklamış olduğu verilerin herkes için bir sürpriz olduğunu söyleyebiliriz çünkü Netflix bugüne kadar yapımlarının kaç milyon izleyiciye ulaştığı gibi detaylı verileri açıklamaktan epey çekiniyordu. Code Conference'ta yapılan açıklamalara göre Netflix'in en çok izlenen dizisi Bridgerton, bugüne kadar 82 milyon hesaptan "en az iki dakika boyunca" izlendi.
Bridgerton'ı takip eden dizilerin arasında 76'şar milyon hesaptan izlenen Lupin ve The Witcher yer aldı. Netflix'in en çok izlenen film listesine baktığımız zaman ise Extraction'ın 99 milyon, Bird Box'ın 89 milyon, Spenser Confidential'ın ise 85 milyon hesaptan izlendiğini görüyoruz.
Bridgerton tüm listelerin başında yer alıyor
Netflix'in paylaşmış olduğu bu veriler, yapımlar kütüphaneye eklendikten sonraki 28 gün içerisinde gösterdiği performansı kapsıyor. Listeden de görebileceğiniz üzere en fazla hesaptan izlenen dizi listesinin sonunda 58 milyon izlenme ile Emily in Paris'in ilk sezonu, onun hemen bir yukarısında ise 60 milyon izlenmeyle Sweet Tooth yer alıyor.
En çok izlenen Netflix dizileri
- Bridgerton: 1. Sezon, 82 milyon
- Lupin: Part 1, 76 milyon
- The Witcher: 1. Sezon, 76 milyon
- Sex/Life: 1. Sezon, 76 milyon
- Stranger Things 3, 67 milyon
- Money Heist: Part 4: 65 milyon
- Tiger King: 1. Sezon: 64 milyon
- The Queen's Gambit, 62 milyon
- Sweet Tooth: 1. Sezon 60 milyon
- Emily in Paris. 1. Sezon, 58 milyon
En çok izlenen Netflix filmleri
- Extraction, 99 milyon
- Bird Box, 89 milyon
- Spenser Confidential, 85 milyon
- 6 Underground, 83 milyon
- Murder Mystery, 83 milyon
- The Old Guard, 78 milyon
- Enola Holmes, 77 milyon
- Project Power, 75 milyon
- Army of the Dead, 75 milyon
- Fatherhood 74 milyon
Code Conference'ta paylaşılan verilerden biri de yayına girdikten sonra 28 gün içerisinde en çok izlenen dizi ve filmlerin listesi oldu. Kullanıcıların en fazla vakit harcadığı yapımları gösteren bu listenin ilk sırasında 625 milyon saat izlenme ile yine Bridgerton yer aldı. 282 milyon saat izlenmeye sahip Bird Box ise listenin en çok izlenen filmi oldu.
Netflix'te en çok izlenme süresine sahip diziler:
- Bridgerton: 1. Sezon, 625 milyon dakika
- Money Heist: Part 4, 619 milyon dakika
- Stranger Things 3, 582 milyon dakika
- The Witcher: 1. Sezon, 541 milyon dakika
- 13 Reasons Why: 2. Sezon, 496 milyon dakika
- 13 Reasons Why: 1. Sezon, 476 milyon dakika
- Stranger Things 2, 427 milyon dakika
- Money Heist: Part 3, 426 milyon dakika
- Ginny & Georgia: 1. Sezon, 381 milyon dakika
Netflix'te en çok izlenme süresine sahip filmler:
- Bird Box, 282 milyon dakika
- Extraction, 231 milyon dakika
- The Irishman, 215 milyon dakika
- The Kissing Booth 2, 209 milyon dakika
- 6 Underground, 205 milyon dakika
- Spenser Confidential, 197 milyon dakika
- Enola Holmes, 190 milyon dakika
- Army of the Dead, 187 milyon dakika
- The Old Guard, 186 milyon dakika
- Murder Mystery, 170 milyon dakika