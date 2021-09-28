Code Conference'ta açıklamalar yapan Netflix eski CEO'su ve Baş İçerik Sorumlusu Ted Sarandos, platformun en başarılı yapımları hakkında önemli verileri paylaştı.

Ted Sarandos'un açıklamış olduğu verilerin herkes için bir sürpriz olduğunu söyleyebiliriz çünkü Netflix bugüne kadar yapımlarının kaç milyon izleyiciye ulaştığı gibi detaylı verileri açıklamaktan epey çekiniyordu. Code Conference'ta yapılan açıklamalara göre Netflix'in en çok izlenen dizisi Bridgerton, bugüne kadar 82 milyon hesaptan "en az iki dakika boyunca" izlendi.

Bridgerton'ı takip eden dizilerin arasında 76'şar milyon hesaptan izlenen Lupin ve The Witcher yer aldı. Netflix'in en çok izlenen film listesine baktığımız zaman ise Extraction'ın 99 milyon, Bird Box'ın 89 milyon, Spenser Confidential'ın ise 85 milyon hesaptan izlendiğini görüyoruz.

Bridgerton tüm listelerin başında yer alıyor

Netflix'in paylaşmış olduğu bu veriler, yapımlar kütüphaneye eklendikten sonraki 28 gün içerisinde gösterdiği performansı kapsıyor. Listeden de görebileceğiniz üzere en fazla hesaptan izlenen dizi listesinin sonunda 58 milyon izlenme ile Emily in Paris'in ilk sezonu, onun hemen bir yukarısında ise 60 milyon izlenmeyle Sweet Tooth yer alıyor.

En çok izlenen Netflix dizileri

Bridgerton: 1. Sezon, 82 milyon

Lupin: Part 1, 76 milyon

The Witcher: 1. Sezon, 76 milyon

Sex/Life: 1. Sezon, 76 milyon

Stranger Things 3, 67 milyon

Money Heist: Part 4: 65 milyon

Tiger King: 1. Sezon: 64 milyon

The Queen's Gambit, 62 milyon

Sweet Tooth: 1. Sezon 60 milyon

Emily in Paris. 1. Sezon, 58 milyon

En çok izlenen Netflix filmleri

Extraction, 99 milyon

Bird Box, 89 milyon

Spenser Confidential, 85 milyon

6 Underground, 83 milyon

Murder Mystery, 83 milyon

The Old Guard, 78 milyon

Enola Holmes, 77 milyon

Project Power, 75 milyon

Army of the Dead, 75 milyon

Fatherhood 74 milyon

Code Conference'ta paylaşılan verilerden biri de yayına girdikten sonra 28 gün içerisinde en çok izlenen dizi ve filmlerin listesi oldu. Kullanıcıların en fazla vakit harcadığı yapımları gösteren bu listenin ilk sırasında 625 milyon saat izlenme ile yine Bridgerton yer aldı. 282 milyon saat izlenmeye sahip Bird Box ise listenin en çok izlenen filmi oldu.

Netflix'te en çok izlenme süresine sahip diziler:

Bridgerton: 1. Sezon, 625 milyon dakika

Money Heist: Part 4, 619 milyon dakika

Stranger Things 3, 582 milyon dakika

The Witcher: 1. Sezon, 541 milyon dakika

13 Reasons Why: 2. Sezon, 496 milyon dakika

13 Reasons Why: 1. Sezon, 476 milyon dakika

Stranger Things 2, 427 milyon dakika

Money Heist: Part 3, 426 milyon dakika

Ginny & Georgia: 1. Sezon, 381 milyon dakika

Netflix'te en çok izlenme süresine sahip filmler: