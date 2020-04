Steam'de Yayınlanan, Her Harcanan MB'a Değecek Korku Oyunu

Dead Thread Games isimli bir oyun şirketi, ilk video oyunu We Went Back'i Steam'den erişime sundu. Ücretsiz olarak oyunseverlerin beğenisine sunulan oyun, korku türünde karşımıza çıkıyor ve beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Şu sıralar sizlerle sık sık ücretsiz olarak sunulmaya başlanan oyunlardan bahsediyoruz. Çünkü koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor ve siz değerli takipçilerimizin bu süreçte sıkılmasını istemiyoruz. Şimdi yine, benzer bir haberle karşınızdayız. Ancak bu kez bahsedeceğimiz oyun, Steam'e birkaç gün önce tamamen ücretsiz olarak sunuldu ve gerçekten de kaliteli bir yapıya sahip.

Bu sefer sizlere aktaracağımız oyunun ismi "We Went Back". 3 Nisan'da Steam üzerinden oyunculara sunulmaya başlayan oyunu, sadece tek başınıza oynuyorsunuz. Birinci şahıs korku türünde bir oyun olan We Went Back, sizleri bir uzay aracının içerisine götürüyor. Tamamen yalnız olduğunuz bir uzay aracının içinden kurtulmaya çalışacağınız oyun, gerilimi sonuna kadar hissettirecek.

We Want Back, oyun sektörüne yeni giriş yapan "Dead Thread Games" isimli bir şirket tarafından geliştirildi. Ekip, video oyun sektöründeki ilk çalışmasını sergilediği bu oyunda, oyunseverlerin nabzını yoklayacak gibi görünüyor. İşte bu da We Went Back'in beklentisini yükseltiyor ve şirket, bu yüksek beklentiyi karşılamış gibi görünüyor. Çünkü oyunseverlerin bu oyunla ilgili ilk düşünceleri Steam'de, "Çok Olumlu" olarak karşımıza çıkıyor.

Az önce de bahsettiğimiz gibi We Want Back oyununda kendinizi bir uzay aracının içinde yapayalnız bulacaksınız ve karşınıza çıkan yaratıkları alt edip, bu uzay aracından kurtulmaya çalışacaksınız. Geliştirici ekip, gerilimi üst seviyede hissettirecek bu oyunun hikayesinin toplamda 50 ila 60 dakika içerisinde tamamlanabileceğini söylüyor. Yani We Want Back'in tadı, ne yazık ki ağzınızda kalacak.

We Went Back'in grafikleri, beklediğinizin üstünde bir performans sunuyor. Ancak bu üstün performanstan faydalanabilmek için güçlü bir bilgisayarınızın olması gerekiyor. Geliştirici ekip, ücretsiz olarak sunulan bu oyunun minimum ayarlarda oynanabilmesi için 4 çekirdekli Intel ya da AMD işlemci, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 960'tan daha yüksek bir ekran kartınızın olması gerektiğini söylüyor.

We Went Back'e ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler