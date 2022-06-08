Geçtiğimiz yıl duyurulan ve başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı Black Adam filminden ilk fragman geldi. Film, 21 Ekim 2021'de vizyona girecek.

DC Comics’in en sevilen karakterlerinden birisi olan Black Adam, uzun yıllardır beklenen filmine en sonunda kavuşuyor. Karakterle aynı ismi taşıyacak olan film, geçtiğimiz yıl duyurulmuş ve vizyon tarihi 21 Ekim 2022 olarak belirlenmişti. Merakle beklenen filmden bugün ilk fragman geldi.

Başrolünde aksiyon sinemasının akıllara kazınan ismi Dwayne Johnson’ın yer aldığı Black Adam filmi, özellikle Shazam karakterine karşı düşmanlığıyla bilinen anti-kahramanımızın hikâyesini anlatacak. Film, bugün yayınlanan fragmandan gördüğümüz kadarıyla bol bol aksiyona yer verecek.

Black Adam fragmanı:

Daha önce Dwayne Johnson’ın “DC evrenindeki güç hiyerarşisi değişecek” şeklinde yorumladığı filmin oyuncu kadrosunda Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Noah Centieo, Aldis Hodge ve Quintessa Swindell gibi isimler de yer alacak. Filmin yönetmen koltuğundaysa Jaume Collet-Serra bulunacak.

Film, planlandığı gibi 21 Ekim 2021 tarihinde vizyona girecek. Adam Sztykiel, Rory Haines ve Sohrab Noshirvani tarafından kaleme alınan filmin daha önce yayınlanan tanıtım fragmanıysa şu şekildeydi: