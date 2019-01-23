Abonelerinin izledikleri içerikleri Instagram'da paylaşmaktan keyif aldığını fark eden Netflix, iOS uygulamasına Instagram Hikayeler'de Paylaş özelliği getirdi.

Instagram’ın Hikayeler özelliği, anlık paylaşım yapmak için en çok kullanılan uygulamalardan biri olabilir. Instagram kullanıcıları gittikleri yerleri, dinledikleri müzikleri, izledikleri filmleri Instagram Hikayeler’de arkadaşları ile paylaşıyorlar. Gittiğimiz yerleri paylaşmak için bir konum etiketi, dinlediğimiz müzikleri paylaşmak için ise bir Spotify özelliği bulunuyor. Peki izlediğimiz filmleri nasıl paylaşacağız?

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın servisi olan Netflix, 11.16.0(2493) 5.0.1-001 sürümü ile birlikte iOS uygulamasına bir Instagram Hikayeler entegrasyonu getirdiğini duyurdu. Söz konusu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, tıpkı Spotify’da dinledikleri müzikleri Instagram Hikayeler’de paylaşabildikleri gibi Netflix’te izledikleri film ya da dizileri de son derece kolay bir şekilde Hikayeler’de paylaşabilecekler.

İzlediğiniz film ya da diziyi paylaşmak için bir yuvarlak içinde ‘i’ harfi ile gösterilen bilgi ikonuna dokunun. Ardından paylaşma seçenekleri arasından Instagram Hikayeler’e dokunun. İzlediğiniz içerik, paylaşıma hazır bir şekilde Instagram Hikayeler gönderi oluşturma sayfasında açılacak. Buradan sıradan bir Hikaye oluşturur gibi etiket, metin gibi öğeler ekleyebilir ya da direkt olarak paylaşabilirsiniz.