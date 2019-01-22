Netflix’ten Dört Bölümlük Ted Bundy Belgeseli Geliyor

Netflix’in başarılı suç belgesel serileri arasına ‘Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes’ de katılacak. Seri, 24 Ocak’ta yayınlanacak.

Ted Bundy, 1970’ler boyunca pek çok cinayet vakasına karıştı. Kendisi 30 cinayeti itiraf etse de olayı araştıran dedektifler, gerçek sayının çok daha fazla olabileceğini düşünüyordu. Hala da bu konu açıklığa kavuşturulamadı. Ted Bundy, 1989 yılında idam edildi.

Ted Bundy kadınların hayran olduğu, oldukça etkileyici konuşan bir seri katil olarak kendi savunmasını kendisi yapmak istedi. Bu nedenle de mahkemede sık sık garip yönlere doğru gitti. Bundy’nin kadın hayranları da salonu dolduruyordu. Hatta bu kadınlardan bazıları Bundy’ye notlar iletmeye bile çalışıyordu.

Netflix, yayınlanacak olan belgesel serisini anlatırken “Ted Bundy tarafından yapılmış açıklamalardan oluşturulmuş bir sinematik self-portre” ve “kötü şöhretli seri katilin zihnine özel bir bakış” ifadelerini kullanıyor.

Belgeselde sadece Ted Bundy’nin yaptığı konuşmalar yer almıyor. Katilden korkan ama yine de ona ilgi duyan kadınlar, davayı takip eden gazetecilerin yorumları, Ted Bundy’nin hayatından insanlar ve onların açıklamaları da belgeselde yer alıyor.

Bundy’nin kız arkadaşı Elizabeth Kloepfer’in, Bundy’nin ilk kurbanları kaybolmaya başladığında polisi aradığı ve aradıkları katilin Bundy olabileceğini söylediği de belgeselde yer alıyor. O dönemde Bundy’nin hapse girmesi için yeterince delil bulunmuyordu. Bir saldırıda hayatta kalmayı başaran Carol DeRonch’un Bandy’i tanımlaması üzerine de teşhisine şüpheyle yaklaşılmıştı.

En ilginç seri katiller arasında yer alan Ted Bundy’nin idamının bu yıl 30. yılı. Belgesel, Ted Bundy’nin idam edildiği gün olan 24 Ocak’ta gösterimde olacak.