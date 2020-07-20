Netflix’in RTÜK’le anlaşmaya varamamasının ardından iptal etme kararı aldığı dizisi Şimdiki Aklım Olsaydı’nın senaristi Ece Yörenç, dizinin eşcinsel karakter nedeniyle iptal edildiğini, ancak aslında bir sevişme sahnesinin bulunmadığını söyledi.

Ürettiği dizi ve filmlere RTÜK’ün müdahale etmesi nedeniyle Türkiye’deki dizi ve filmleri durdurma kararı alan Netflix, bir süredir fazlasıyla konuşuluyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde, yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yapacağı “Şimdiki Aklım Olsaydı” dizisinin sete başlamadan 1 gün önce iptal edildiği duyurulmuştu.

Yaşanan olayların ardından iptal edilen Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin senaristi Ece Yörenç’ten bir açıklama geldi. Konuyla ilgili Fasikül’e konuşan Yörenç, eşcinsel karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini belirterek, bunun ilerisi için çok korkunç olacağını söyledi. Üstelik dizide, basında yer aldığı gibi eşcinsel bir çiftin seks sahnesi olduğuyla ilgili haberlerin yanlış olduğunu, karakterlerin senaryoda fiziki bir temasta bulunmadığını, ancak buna rağmen çekimlere izin verilmediğini belirtti.

Yörenç, açıklamalarının devamında sürecin nasıl işlediğini de anlattı. Netflix’in ilk başta Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yabancı yapımların yasal mevzuatı gerekçesiyle “Yabancı Yapımlar İçin Çekim İzni” başvurusu yaptığını, ancak bakanlığın herhangi bir gerekçe sunmadan izni çıkarmadığını söyledi. Ekibin en hızlı şekilde çekimlere başlayabilmesi için senaryodan eşcinsel karakterleri çıkaran Yörenç, sonrasında çekim izni aldıklarını, fakat Netflix yetkililerinin 14 Temmuz 2020’de RTÜK ile bir görüşme yaptıktan sonra diziyi tamamen iptal etme kararı aldığını söyledi.

Netflix’in prensiplerine aykırı

Yörenç’e göre; RTÜK’le görüşen Netflix’in diziyi iptal etmesinin arkasındaki sebep prensip meselesi. İleriki projeleri de düşünerek, orijinal senaryoda değişiklik yapılmasını istemeyen Netflix’in bu sebeple diziyi iptal etme kararı aldığı düşünülüyor.

Ödemeler yapılıyor

Yörenç, dizi iptal edilmiş olsa da kendisine ödeme yapıldığını ve Netflix’in çekilmemiş 8 bölüm için tüm dizi ekibine ödeme yapma kararı aldığını söyledi. Elbette, dizinin iptal kararı hakkında henüz Netflix’ten resmi bir açıklama gelmedi, ancak Yörenç’in ifadeleri şu ana kadarki en açıklayıcı ifadeler oldu.