Geçtiğimiz gün Saturday Night Live programında yayımlanan bir skecin ardından Netflix, skeçteki öneriyi ciddiye alarak platformunda yeni bir kategori oluşturdu. Kategorinin ismi, tıpkı skeçteki gibi argo içerecek şekilde "Short-Ass Movies" olarak belirlendi.

Geçtiğimiz gün Netflix, uzun yıllardır ABD’nin en popüler programlarından birisi olmaya devam eden Saturday Night Live’da bir fikirle karşılaştı. Programda yer alan komedyen Pete Davidson, hazırladığı müzik klibi şeklindeki skeçte Netflix’e kısa süreli filmlerin yer aldığı bir kategori eklenmesini talep ediyordu.

Saturday Night Live’ın bu paylaşımının ardından geçtiğimiz gün Netflix’ten beklenmedik bir cevap geldi. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Netflix’in komedi odaklı uzantısı Netflix Is A Joke, SNL’in videosunu alıntılayarak ‘güzel fikir’ dedi. Aynı paylaşımdaysa sürpriz ve hiç kimsenin beklemediği bir bağlantıya yer verildi.

Saturday Night Live'ın skeci

Netflix, SNL’de olması gerektiği söylenen o kategoriyi gerçekten de oluşturdu. Kısa filmlerin listelenmesi gerektiğini belirtilen söz konusu kategorinin ismi de skeçte vurgulanan isimden alındı. Kategorinin ismi ‘Short-Ass Movies’ oldu. Bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz sayfada listelenen filmler, uzun süreli film izlemek istemeyen Netflix kullanıcıları için de muhteşem bir çözüm oldu.

Sayfada listelenen filmler, aslında Netflix’in “90 Dakikadan Kısa Filmler” kategorisine göre pek bir fark taşımıyor. Her iki sayfadaki filmler de neredeyse tamamen aynı sırada ve kategorilerde gösteriliyor. Dolayısıyla Netflix’in yeni argo isimli sayfası, platformun yeni bir easter egg’i olarak hayatımıza girdi diyebiliriz.