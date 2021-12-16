Netflix, son yılların en başarılı futbolcularından Neymar'ı belgesel haline getiriyor. "Neymar: The Perfect Chaos" isimli yapımını duyuran şirket, belgeselde yıldız futbolcunun hem hayatına hem de kariyerine odaklanacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, futbol tutkunlarını mest edecek yeni belgeseli "Neymar: The Perfect Chaos"u (Neymar: Kusursuz Kaos) duyurdu. Bu belgesel, dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın hayatı ve kariyerini anlatacak.

Netflix'in yeni belgeseli, yıldız futbolcunun kariyerinin yanı sıra özel hayatının da anlatılacağı geniş kapsamlı bir yapım olacak. Edinilen bilgilere göre Netflix yetkilileri, Neymar'ın hayatını en iyi şekilde anlatabilmek için ünlü futbolcuyu 1,5 yıl boyunca yakından takip etti.

Neymar: The Perfect Chaos ne zaman yayınlanacak?

Netflix, Neymar: The Perfect Chaos için bir fragman da yayınladı. Yayınlanan fragmanda, Neymar'ın hayatından ziyade kariyerinin ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Söz konusu fragman, Neymar'ın hayatının ve kariyerinin anlatıldığı belgeselin çıkış tarihini de ortaya koyuyor. Buna göre; Neymar hayranlar, Neymar: The Perfect Chaos ile 25 Ocak'ta tanışma imkanı yakalayacaklar.

Netflix'in yeni belgeseli futbol tutkunları için önemli olsa da bir ilk değil. Şirket daha önce de Pele, Anelka ve Maradona gibi yıldızların hayatlarını belgesel haline getirmiş, bu yapımlarıyla beğenileri toplamayı başarmıştı...

Neymar: The Perfect Chaos fragmanı