Bugün, karantina sürecinde arkadaşlarıyla sosyalleşemeyen kişiler için Netflix Party isminde bir eklenti tanıtacağız. Bu eklenti, sanal sinema gibi çalışacak ve insanların birlikte film - dizi izlemesine olanak tanıyacak.

Ülkemiz dahil tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü (Kovid-19), son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir karantina sürecine girmemize neden oldu. İnsanların çok büyük bir kısmı evlerinde karantina altında yaşamaya çalışıyor. Bu durum başlarda pek sorun yaratmasa da bir süre sonra can sıkıcı olabiliyor.

Bu durumun farkına varan pek çok şirket, insanların evinde daha rahat vakit geçirip sosyalleşebilmesi için adımlar atıyor. Bugün sizere tanıtacağımız bir eklenti Netflix kullanıcılarının çok işine yarayacak gibi gözüküyor. Netflix Party isimli eklenti sayesinde film izlerken sohbet edebileceksiniz. Bu sistem, platformdaki içerikleri arkadaşlarınızla birlikte izlemenize olanak tanıyor. Bir nevi sanal sinema sistemi olarak çalışan Netflix Party, belirlediğiniz dizi veya filmi arkadaşlarınızla aynı anda izleyip, durdurmanızı sağlıyor.

Film, kenarda oynatılırken sağ tarafta yer alacak bir metin çubuğu üzerinden arkadaşlarınızla mesajlaşabilecek, film hakkında konuşabileceksiniz. Daha önce başka platformlarda gördüğümüz bu özelliğin Netflix’te olması pek çok kişi tarafından olumlu karşılanacaktır.

Netflix eklentisini hemen denemek için buraya tıklayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, arkadaşlarınızla film izlerken de sosyalleşebileceksiniz.

Eğer Netflix’in bu özelliğini diğer platformlar için de kullanmak istiyorsanız; YouTube, Vimeo, Dailymotion gibi platformlardaki videoları ortaklaşa izlemenize yarayan Wath2Gether platformuna göz atabilirsiniz. Ayrıca bir Google Chrome ve Firefox uzantısı olan Metastream de arkadaşlarınızla bir şeyler izlemek istediğinizde güzel bir alternatif oluşturuyor.