Günümüzün en popüler yayın platformlarından olan Netflix, geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan Ragnarok dizisi için yeni bir video paylaştı. Bu videoyu diğer videolardan ayıran farksa aynı videoda, aynı anda, tek kulaklıktan iki ses seçeneği sunması oldu.

Netflix’in 2020 yılında yayınlanan yeni dizisi Ragnarok, İskandinav mitolojisine farklı bir boyut getirdiği ilk sezonuyla pek çok kişinin beğenisini kazanmıştı. İlk sezonuyla büyük beğeni topladıktan sonra ikinci sezon onayı alan Norveç yapımı dizi için Netflix, yeni bir video yayınladı. İlk sezondan kesitler içeren bu videonun en ilginç yanıysa aynı anda iki farklı dili bir arada sunması oldu.

Daha iyi açıklamak gerekirse video, aynı anda hem Norveççe hem de İngilizce dublajı bir arada sunuyor. Bu noktada videoyu stereo teknolojisine sahip bir kulaklıktan dinlediğiniz zaman sol taraftan Norveççe dublajı duyarken sağ taraftansa İngilizce dublajı duyabiliyorsunuz. Böylece tek bir video ile dizinin hem yerel hem de global tanıtımı yapılmış oldu.

Ragnarok'un aynı anda tek kulaklıktan iki farklı dublaj seçeneği sunan videosu:

İsmini İskandinav mitolojisinde kıyamet anlamına gelen Ragnarok’tan alan dizi, iklimsel bir kıyametin kapısını çaldığı küçük bir Norveç kasabasında geçiyor. Bu sırada kasabada yaşayan bir grup gençse kıyameti engelleyebilecek doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfediyorlar.

Netflix'in 2020 yılındaki en iddialı uluslararası projelerinden biri olan Ragnarok, oyuncu kadrosunda David Stakston, Jonas Strand Gravli, Emma Bones, Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, Herman Tommeraas ve Theresa Frostad Eggesbo gibi isimleri barındırıyor. 31 Ocak’ta Netflix ekranlarında yayın hayatına başlayan dizinin yönetmen koltuğundaysa Danimarka’da izlenme rekorları kıran Borgen’ın senaristi Adam Price oturuyor. Price, aynı zamanda dizinin senaristliğini de üstleniyor.

İskandinav mitolojisini farklı bir şekilde ele alan Ragnarok’un ilk sezonunda, her biri ortalama 45 dakikadan oluşan 6 bölüm yer alıyor. 18 yaş ve üzerindeki izleyiciler için uygun olan bu yapım, yayınlandığı 31 Ocak tarihinden beri pek çok izleyicinin beğenisini kazanırken IMDb’de 11 binden fazla kullanıcının oyuyla 10 üzerinden 7,5 puan almayı başardı.