Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix’in değerlendirme puanları en yüksek dizisi Stranger Things, 3. sezonuyla izlenme rekorlarını alt üst etti. Peki dizinin final yapacağı söylenen 4. sezonu ne zaman yayında olacak? Stranger Things’in geleceği hakkında neler biliyoruz?

IMDb gibi sitelerde hayranlardan aldığı yüksek değerlendirme puanlarıyla Netflix’in en iyi dizisi olan Stranger Things, 3. sezonuyla platformun kendi rekorlarını alt üst etti. Yayınlandığı ilk 3 günde 40 milyon kişi tarafından izlenen dizi, 1. ve 2. sezonlarının ardından ivmeyi epey yükseltti.

Her ne kadar 3. sezon ile beklentileri çok karşılayamasa da Stranger Things, aslında her sezonu bir sinema filmi gibi kurgulanan yapısını koruyor. Dolayısıyla serinin 4. kısmı için de meraklar tavan yapmış durumda.

UYARI: Yazının ilerleyen kısımlarda Stranger Things’i izlemeyenler için tat kaçıran acımasız detaylar bulunuyor.

Stranger Things 3. sezon sonundaki ek sahne ne anlama geliyor? Jim Hopper hayatta kalacak mı?

Dizinin 3. sezon finalinde, Joyce ve Jim’i Ruslar’ın Hawkins’deki gizli üssünde gördük. Çocukların buldukları izleri adım adım takip eden ikili, sonunda ulaştıkları yerde, geçidi açan makineyi kapatma fırsatı yakaladılar. Bu sırada Terminatör’den hallice ama daha düz bir karakter olan Rus ajanı, Hopper ile yine kavgaya tutuştu. Joyce makineyi kapatmak için aklını kullandı ama bu sırada kavgayı kazanan Jim içeride sıkışıp kaldı. Joyce’un hamlesinden sonra makine, tıpkı sezonun açılış sahnesindeki gibi patlayarak yok oldu. Geçit kapandı. Ancak içeride Jim’in başına neler geldiğini göremedik.

Ardından yaşanan dramatik ayrılık sahneleriyle 3. sezon tamamlanmıştı. Dizinin jeneriği ardından, Marvel taktiğini uygulayan Netflix, ek sahneyle beklentileri tavan yaptı. Rusya’nın Kamçatka bölgesindeki bir askeri üsse geçiş yapan dizi, esirlere odaklandı. Ruslar, bu kez kendi ülkelerinden Upsidedown’a geçiş için kapı açmışlar ve oradaki yaratıklardan bazılarını deneyler için kendi ülkelerine getirmişlerdi. Bu yaratıklar, ilk sezonda karşımıza çıkan Demogorgonlardı. Sadece daha beyaz tenleri ve daha güçlü yapıları olduğu anlaşılıyordu. Dolayısıyla Rusların genetik müdahaleler gerçekleştirdikleri şüphesi uyandırıldı.

Esirlerin yaratıkları beslemek için kullanıldığına tanık olduk. Rus görevliler, canavarların bir üğünü için esirlerin yanına gittiğinde aralarından birisi “Amerikalı değil” uyarısı yaptı. O esir hem kimse hayatı kurtulmuş oldu. Sezon sonunda akıbeti netleşmeyen Jim Hopper’ın bir şekilde Kamçatka’ya gittiğini düşünmemiz sağlandı. Belki de makine patladığı anda geçit kapanmadan hızlı davranan Jim Rusya’ya gitmenin yolunu buldu. En azından dizinin yapımcıları teorileri yönlendirmek adına böyle bir sahneye yer verdiler. Belki de esir tutulan Amerikalı Jim’in kendisi olmayacak, belki de Jim gerçekten ölmüş olacak. Yine de böylesine önemli bir karakteri nasıl öldüğünü göstermeden harcayacaklarını düşünmüyoruz. Muhtemelen Jim’in Rusya’daki maceralarını izleyeceğimiz bazı bölümler 4. sezonda kendisine yer bulacak.

Stranger Things 4. sezon konusu ne olacak?

Dizinin yapımcısı Shawn Levy tarafından yapılan açıklamaya göre 4. sezonu da izleyeceğimiz kesinleşti. Ancak yeni sezonun bir final olacağı ve hikâyenin yaratıcıları olan Duffer Kardeşlerin, olası bir 5. sezon için baskılara direneceği konuşuluyor. Hali hazırda dizinin ilk iki sezonunda işlenen çoğu olaya henüz bir yanıt verilmedi. Örneğin Eleven’ın Hawkins dışına çıktığı olayların devamı gelmedi. Akıllarda pek çok cevapsız soru var.

Stranger Things oyuncuları, dizinin 4. sezonu için yakın zamanda resmi bir açıklama yapılacağını söylüyor. Bu açıklama sırasında işlenecek hikâye hakkında daha çok şey öğrenebiliriz. Yine de bildiğimiz bazı detaylar var. Son sezonun final bölümünde hikâyenin Rusya’nın Kamçatka bölgesine taşındığını görmüştük. Muhtemelen 4. sezonda Upsidedown dünyasının da bir şekilde Rusya ve ABD arasında kapı görevi gördüğünü anlayacağız. Elbette bunun için en kilit rolü nükleer santraller oynayacak. Bazı iddialar, sürece Çernobil felaketinin de dahil olacağı yönünde.

Güçlerini kaybetmiş bir Eleven, ayrı düşmüş arkadaş grubu ve ailelerle dramatik bir giriş yapmaları muhtemel görünüyor. Tüm bunlar gerçekleşirken karakterlerin yaşları da ilerleyecek. Hawkins dışına taşınan Buyers ailesi, bir yeni yıl kutlaması için kasabaya döndüklerinde muhtemelen yeni olaylara tanıklık edeceğiz. Muhtemelen bu kez mekanlar Hawkins’ten çok daha farklı olacak. Karakterlerimiz ya da bazı karakterler bir şekilde farklı bölgelerden sürece dahil edilecekler. Örneğin Rusya’da esir düştüğü anlaşılan Jim Hopper gibi…

İlk 3 sezonda 1983’ten 1985’e kadar geldik. 4. sezonda ise büyük ihtimalle 1986’da yaşananları ele alacağız. Çernobil iddiaları ise bu tarihten dolayı akıllara geliyor. Dizinin hem bir ayağının Rusya’da olması hem de Çernobil Faciası’nın geçtiği 1986 yılında geçecek olması epey büyük bir tesadüf. Tabii bir tesadüf de olmayabilir.

Stranger Things 4. sezonu kaç bölüm olacak?

Dizinin sezon sırasıyla 8, 9 ve yine 8’er bölümden oluştuğunu gördük. Final sezonu olma ihtimali, belki de bu kez daha çok bölüm görmemizi sağlayabilir. En azından mekan sayısının artmasıyla birlikte, işlenecek konuların da çoğalması söz konusu. Jim’in Rusya maceraları, ekibin Hawkins’te toplanması öncesinde farklı mekanlarda yaşadıkları, Eleven’ın güçlerini yeniden kazanması, çocukların başına tuhaf şeylerin gelmesi gibi uzun maceralar bizi bekliyor. Bu nedenle belki de ekstra 2-3 bölüm daha görebiliriz. Eğer yapımcılar işi Arka Sokaklar’a bağlamazlarsa yine 8 - 10 bölüm civarında yeni bir sezon göreceğiz.

Stranger Things 4. sezonda hangi oyuncular yer alacak?

Stranger Things’in çekirdek kadrosu doğrudan aklımıza gelen ilk kadro. Yani Will rolünde Noah Schnapp, Eleven rolünde Millie Bobby Brown, Lucas rolünde Caleb McLaughlin, Dustin rolünde Gaten Matarazzo, Mike rolünde Finn Wolfhard ve elbette Max rolünde Sadie Sink dönüş yapacaklar. Elbette Will’in annesi Joyce Byers rolüyle harikalar yaratan Wionna Ryder da kadroda yer alacak.

Ana kadro haricinde Robin karakteriyle diziye hızlı bir giriş yapan Maya Hawke da kadroda yer alacak. Ayrıca küçük zıpır ergen Erica karakteriyle çok sevilen Priah Ferguson’u da daha yetişkin olarak göreceğiz.

3. sezon sonunda Billy karakteri öldüğü için Dacre Montgomery’nin 4. sezonda olmayacağı kesinlik kazandı. Kendisi son sezon boyunca canavarın kontrolü altında bambaşka bir kişiliğe bürünmüştü. Ayrıca her ne kadar Rusya’daki Amerikalı olarak görmeyi beklesek de Jim Hopper rolündeki David Harbour’u 4. sezonda göremeyebiliriz. Rusya’daki Amerikalı hiç tahmin etmediğimiz bir kişi de çıkabilir. Zaten en büyük sorulardan birisi de bu ve henüz cevap yok.

Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix, Stranger Things için mevsimlere dayanan bir yayın takvimi seçiyor. Hikâye hangi sezonda geçiyorsa, yayın tarihleri de ona göre düzenleniyor. Stranger Things 1. sezon Temmuz 2016’da, 2. sezon Ekim 2017’de, 3. sezon Temmuz 2019’da yayınlandı.

Aslında 3. sezon finalinde yeni hikâyenin ne zaman yaşanacağına dair ipuçları verildi. Hawkins’ten taşınan Eleven ve Buyers ailesi, kasabaya Noel zamanında döneceklerini söylediler. Dolayısıyla Stranger Things 4. sezonu yine kış aylarının başında geçecek. Bunun için de önümüzde yine ekim ya da kasım ayları ihtimali var. Dizinin henüz senaryo aşamasında olmasından dolayı, tüm prodüksiyon sürecini de hesaba katarsak 2020’den önce yayınlanması zor görünüyor. Bu nedenle en mantıklı tahmin Ekim ya da Kasım 2020 tarihleri arasına beklenti oluşturmak.

Stranger Things'in resmi hesabından yapılan sürpriz paylaşım: 'Artık Hawkins'te değiliz'

Netflix'in en popüler yapımı olan Stranger Things, platformun başarısının taşıyıcılarından biri. Stranger Things'e oldukça önem veren yayın platformu, geçtiğimiz günlerde sürpriz paylaşımlarla dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarının değişmesi de yeni sezona bir hazırlık olarak yorumlanmıştı.

Bugün ise dizi hakkında yeni bir paylaşım geldi. "strangerthingstv" isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda dizinin son sezonu hakkında önemli bir detaya yer verildi. "Artık Hawkins'te değiliz" notuyla paylaşılan gönderi, son sezonun dizinin geçtiği kasaba Hawkins'te olmayacağını açığa çıkarıyor.