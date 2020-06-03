Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Suudi Arabistan’daki ilk orijinal dizisini duyurdu. Kadın oyuncuların ağırlıkta olduğu Whispers adındaki dizi, ‘ailenin reisi’ Hassan'ın ölümünün ardından ortaya çıkan gizemlerle mücadele eden bir ailenin hikayesini anlatıyor.

Dünyanın önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix, ilk Suudi Arabistan menşeili ilk orijinal dizisi Whispers’ı tanıttı. Gerilim ve dram türündeki dizi, farklı kahramanların bakış açısıyla anlatılan sosyal meseleleri, aile kavgalarını ve mücadelelerini inceleyecek. Whispers, küresel izleyicilere hitap ederek, bölgedeki geleneksel dramalara farklı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Saudi Entertainment Phenomena Company tarafından üretilen dizi, Suudi yönetmen Hana Alomair tarafından yönetildi. Senaryo tarafında ise Roolan Hassan’ın imzası var. Toplam sekiz bölümden oluşan Whispers, şirketinin yeni akıllı uygulamasını lanse etmesinden birkaç gün önce hayatını kaybeden ‘aile reisi’ Hassan'ın ölümüyle sarsılan bir ailenin hikayesini izliyor.

Sekiz bölümden oluşan Whispers, 11 Haziran'da Netflix kütüphanesindeki yerini alacak

Dizi hakkında konuşan Netflix Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye içerik direktörü Nuha Eltayeb, “Whispers, tempolu bir drama dizisi ve her bölümünde izleyicilerin daha fazlasını istemesini sağlayacak yeni bir ipucu sunuyor. 190 ülkedeki tüm kullanıcılarımıza yeni hikayeler sunmaktan ve Arapça içerikleri keşfetme şansı tanımaktan dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Shaimaa Al Fadl, Mysoon Alruwaily, Elham Ali, Nada Tawhid, Norah Alanbar, Leila Arabi, Ali Al Sharif, Osama Al Qass, Mohamed Ali ve Abdul Mohsen Alnimer gibi isimler bulunuyor.

Netflix’in Suudi Arabistan’daki ilk orijinal dizisi olan Whispers, 11 Haziran Perşembe günü 190 ülkedeki 183 milyondan fazla kullanıcının beğenisine sunulacak. İlk sezonu sekiz bölümden oluşan dizide, 20'den fazla dilde altyazı seçeneği olacak.

Öte yandan Netflix ile Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıl Hasan Minhaj: Vatanseverliğe Giriş 101 isimli komedi programı nedeniyle karşı karşıya gelmişti. ABD’li şirket, söz konusu programın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen bölümünü, Suudi Arabistan hükümetinden gelen talep üzerine kaldırmıştı.

Kendi kendine sansür uyguladığı için eleştiri oklarının hedefinde kalan Netflix, tepki çeken karar ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanatsal özgürlüğü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu bölümü Suudi Arabistan hükümetinden gelen geçerli ve hukuki bir talep üzerine, iç hukuku ihlal etmemek adına sadece Suudi Arabistan'da kaldırdık” ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan yapımı ilk Netflix dizisi Whispers'ın fragmanı