Netflix, Kanada'da en ucuz abonelik sistemi olan temel planı kaldırdı. Şirketin henüz geniş çapta uygulanıp uygulanmayacağı bilinmeyen bu hamleyi, belli ülkelerde yer alan reklamlı aboneliği yaygınlaştırmak için yaptığı düşünülüyor.

Netflix, son zamanlarda kullanıcılarını pek mutlu etmeyen hamlelerle karşımıza çıkıyordu. Şirket, yakın zamanda belli ülkelerde şifre paylaşımı uygulamasına kısıtlama getirmiş ve bunun için ek ücret talep etmeye başlamıştı. İlginç olan ise geçtiğimiz haftalarda bu hamleye rağmen abonelerin arttığı görülmüştü.

Şimdi ise platformun bir başka üzücü bir hamle üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Platform, en ucuz üyelik paketi olan temel planı bir ülkede kaldırdı.

Kanada’daki kullanıcılar artık en ucuz paket olan temel plana ulaşamayacak

Netflix, Kanada’daki kullanıcılarının artık 9,99 dolarlık “Temel Plan” aboneliğine erişiminin olmadığını duyurdu. Platformun ülkedeki Yardım Merkezi incelendiğinde de reklamsız aboneliklerde sadece Standart ve Premium’un yer aldığı görüldü. Bu da artık ucuz abonelik isteyenlerin yalnızca 6,50 dolarlık reklamlı paketi kullanacağını ortaya koydu.

Platformun bu hamleyi sessiz sedasız bu ay içinde yaptığı belirtiliyor. Hâlihazırda temel pakete sahip olanların şimdilik aboneliğe devam edebileceği; ancak herhangi bir iptal durumunda tekrar erişemeyeceği de gelen bilgiler arasında.Uzun yıllardır platformda bulunan ve kullanıcılar arasında en popüler paket olan temel planı şu an için yalnızca Kanada’da kaldırdığını vurgulayalım. Bu hamlenin, diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Reklamlı aboneliği yaygınlaştırmak için böyle bir hamle yapılmış olabilir

Netflix’in bu aboneliği kaldırmasının arkasında reklamlı sistemini daha da yaygınlaştırmak istemesi olabilir. Şirket, Kasım 2022’de saatte 4 reklam gösteren bu sistemi Kanada da dahil belli ülkelerde temel paketten 3-4 dolar daha ucuza kullanıma sunmuştu.Geçtiğimiz mayıs ayında ise reklamlı paketin 5 milyondan fazla abonesinin olduğu ve hızla popülerleştiği duyurulmuştu. Reklamlı aboneliğe reklamsızlardan fazla abone gelmesi de şirketi bu tarz bir hamleye yöneltmiş olabilir.

Temel paket her yerde kalkarsa Türkiye’de en ucuz Netflix aboneliği ne kadar olur?

Daha önce de söylediğimiz gibi temel paketin Kanada dışındaki pazarlarda kalkıp kalkmayacağını bilemiyoruz. Ancak, bu hamlenin bir test olduğunu ve şirketin yakın zamanda diğer yerlerde de böyle bir şey yapabilme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Tabii böyle bir şey olursa Türkiye’deki en ucuz abonelik, 97,99 TL değerindeki Standart HD pakete dönüşür. Temel paketin güncel fiyatının 63,99 TL olduğunu belirtelim. Hâliyle bu tarz bir gelişme, ülkemizdeki kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmayacaktır.

Ancak daha önce söylediğimiz gibi temel paketi kaldırmak muhtemelen Netflix’in insanları reklamlı sisteme geçirmek istemesi. Bu da temel paketin kalkması durumunda ondan daha ucuz reklamlı paketi Türkiye’de görebileceğimiz anlamına geliyor. Yani reklamlı abonelik bize gelene kadar temel paketin kalkma ihtimali pek yok. Reklamlı Netflix’in, ülkemize geliş tarihi veya fiyatı hakkında bir bilgi yok; ancak 35-40 TL bandında olabileceğini tahmin edebiliriz