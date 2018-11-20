Netflix, Aralık Ayında Avengers: Infinity War'u Yayınlayacak

Netflix, yeni yılın gelişini yılın en iyi filmi ile kutlayacak. Avengers: Infinity War, 25 Aralık'ta Netflix aboneleri ile buluşacak. Infinity War, Netflix'te yayınlanan son Marvel filmlerinden biri olacak.

Avengers: Infinity War, tartışmasız bir şekilde Marvel’ın şu ana kadar vizyona soktuğu en iyi film. Filmin bu kadar iyi olmasında şu ana kadar vizyona girmiş neredeyse tüm Marvel filmlerinden bir parça bulunması ve oyuncu kadrosunun filmi küçük bir Şampiyonlar Ligi’ne dönüştürmesinin büyük payı bulunuyor.

Film, 2 milyar doların üzerinde gişe hasılatı ile Avatar, Titanic ve Star Wars: The Force Awakens’ten sonra tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan 4. filmi olmayı başardı. Dünyanın en popüler çevrimiçi akış servisi olan Netflix de Avengers: Infinity War’ın gişe başarısının farkında.

Netflix, tüm dünyanın yeni yıla girmeye hazırlandığı günlerde 2018’in en iyi filmini aboneleri ile paylaşacak. Avengers: Infinity War, 25 Aralık’ta Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak. Hemen her Netflix abonesinin Avengers: Infinity War’u izlediğini tahmin etmek zor değil ancak yine de pek çok kişi filmi yeniden yüksek kalitede izlemekten keyif alacaktır.

Netflix’in Disney’le olan anlaşması 2020 yılında sona erecek. Dolayısı ile Infinity War, Netflix’te yayınlanan son Marvel filmlerinden biri olacak. Disney ile Netflix arasındaki anlaşma gelecek yıllarda yenilenmeyecek çünkü Disney, Marvel’ın da arasında bulunduğu Disney filmlerini Disney+ adlı kendi akış servisinde yayınlayacak.