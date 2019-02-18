Netflix, The Punisher ve Jessica Jones'u da İptal Etti

Netflix'in Marvel dizileri birer birer iptal edilirken son olarak The Punisher ve Jessica Jones da iptallerden nasibini aldı.

Netflix, Jessica Jones ve The Punisher’ı iptal ettiğini duyurdu. Bu iki diziyle birlikte platformda yer alan 5 Marvel dizisinin de ipi çekilmiş oldu.

Netflix sözcüsünün The Verge’e verdiği demeçte “The Punisher’ın üçüncü sezonu Netflix’te yer almayacak. Ek olarak, Jessica Jones’un üçüncü sezonu final sezonu olacak. Beş yıl boyunca süren ortaklığımız için Marvel’a minnettarız, ayrıca bu dizileri başlangıcından itibaren takip eden hayranlara da teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Jessica Jones, Iron Fist, The Defenders, Daredevil, Luke Cage ve The Punisher’ın yayınlanan sezonları platformda kalmaya devam edecek. Bu yılın sonbaharında aktif hale gelecek olan Disney’in yayın platformu Disney+ bu konuda bir değişiklik yapamayacak.

Üç sezonun ardından iptal edilen Daredevil, ikinci sezonlarının ardından iptal edilen Iron Fist ile Luke Cage ve ilk sezonundan sonra iptal edilen The Defenders’ın ardından The Punisher ve Jessica Jones’un da iptal edilmesi çok büyük bir sürpriz olmadı.

Marvel yöneticisi Jeph Loeb, hayranlara yazdığı mektupta dizilerin durumuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Yayın ortağımız, bu harika karakterlerin hikayelerini daha fazla anlatmak istemediği kararını vermiş olabilir… Ancak Marvel bundan daha iyi. Matthew Murdoc’ın babasının söylediği gibi ‘Bir erkeğin ölçütü kaç kere yere düştüğü değil, kaç kere ayağa kalktığıdır.’”

Bu karakterlerin Hulu veya Disney+ gibi platformlarda farklı oyuncularla tekrar hayata dönme ihtimali bulunuyor.