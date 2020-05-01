Netflix’in politik gerilim dizisi Designated Survivor’ın 2. sezon 7. Bölümü, RTÜK isteğiyle Netflix Türkiye’den kaldırıldı. Bölüm, genel itibariyle Türkiye’ye odaklanırken, konuları çarpıtarak izleyiciye sunuyordu.

Kısa süre önce RTÜK’ün yetkileri artırılmış ve bununla birlikte internet üzerinde yayın yapan platformları da kontrol etmeye başlamıştı. Ülkemizde de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Netflix’le alakalı bazı açıklamaları bulunan kurum, son olarak ünlü çevrimiçi yayın platformunda yer alan “Designated Survivor” isimli dizinin bir bölümünü kaldırttı.

RTÜK, Netflix’ten Designated Survivor’ın 2. sezon 7. bölümünün yayından kaldırılmasını istedi. Bu karara uyan Netflix ise dizinin bu bölümünü kaldırdı. Şu anda dizinin Family Ties isimli bölümünü izlemek isteyen Netflix kullanıcıları, karşılarında “bu içerik bulunduğunuz bölgede mevcut değildir” uyarısı alıyor. Designated Survivor'ın ilk 2 sezonu Netflix tarafından üretilmemişti. İlk iki sezonu ABC kanalında yayınlanan dizi, 3. sezonuyla Netflix'e geçti.

Variety’ye konuşan Netflix sözcüsü, dizinin bu bölümünün Türk yetkililerin isteği doğrultusunda kaldırıldığını söyledi. Bölümün Türkiye dışındaki tüm ülkelerde yayınlanmaya devam edeceklerini belirten sözcü, kararın sadece Türkiye için geçerli olduğunu açıkladı.

Neden yasaklandı?

ABD’de geçen politik bir gerilim dizisi olarak karşımıza çıkan Designated Survivor, birazcık da şansla ABD Başkanı seçilen Tom Kirkman isimli karakteri konu alıyor. RTÜK tarafından kaldırılması istenen bölümde ise Türkiye ile ilgili bölümler yer alıyor.

Family Ties ismiyle yayınlanan bölümde, Fatih Turan adıyla “hayali” ve “zorba” sayılabilecek bir Cumhurbaşkanı karakteri bulunuyor. Ayrıca dizide Türkiye’de darbe yaptığı söylenen ve hala ABD’de yaşayan Nuri Şahin isimli bir profesör yer alıyor. Dizi, bu karakter için “demokratik ve seküler Türkiye için son umut” sözlerini kullanıyor.

Netflix’in bulunduğu ülkelerde, o ülkelerin kurallarına uyma sorumluluğu sebebiyle kaldırmak zorunda kaldığı içerikler var. Netflix Türkiye’de bundan sonra Designated Survivor’ın Family Ties isimli bölümü izlenemeyecek, ancak dizinin diğer bölümleri hala Netflix Türkiye’de bulunuyor.