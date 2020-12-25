Netflix'in Ses Getiren Afişi: Şimdi Onlar Alt Yazılı İzlesin

Netflix, yayınlamış olduğu son reklam afişleri ile "Şimdi Onlar Alt Yazılı İzlesin" dedi ve Türk yapımı dizi ve filmlerin platform üzerinden 190 ülkede yayınlandığını hatırlattı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, son dönemde yerli yapımlara çok daha fazla önem vermeye başlamış ve kütüphanesine eklediği yerli yapımları hizmet verdiği diğer ülkelerdeki abonelerinin de beğenisine sunmuş durumda.

Son reklam kampanyasında yerli yapımların yurt dışında yayınlanmasına dem vuran Netflix, İstanbul’un farklı yerlerine asmış olduğu afişlerde “Şimdi onlar alt yazılı izlesin.” ifadesini kullandı ve “Türk dizileri ve filmleri aynı anda 190 ülkede” diyerek kütüphanesine eklediği yapımları tüm dünyada yayınladığını hatırlattı.

Netflix’in bu reklam kampanyası, sosyal medya kullanıcılarından farklı tepkiler aldı. Kimileri Netflix’i bu “yaratıcı” fikrinden dolayı tebrik ederken kimileri de Netflix’in abone kazanmak için “milli” duygulardan istifade ettiğini belirtti. Siz Netflix Türkiye’nin yeni reklam kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Netflix Türkiye’nin “Şimdi onlar alt yazılı izlesin.” afişlerine sosyal medyadan gelen tepkiler