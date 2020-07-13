Netflix, kısa bir süre önce yayınlanmaya başlayan Unsolved Mysteries için bir Google Drive paketi oluşturdu. Oluşturulan bu paket içerisinde, Unsolved Mysteries'in yeni bölümlerinde yer alan olaylarla ilgili tüm detaylara kolaylıkla erişilebiliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, 1 Temmuz'da lisanslı bir içerik olan "Unsolved Mysteries"in yeni bölümlerini yayınlamaya başladı. İlk kez 80'li yıllarda karşımıza çıkan bu belgesel, gizemli cinayet ve kayıpları araştırıyor, izleyicilerle birlikte bu işlenen suçları gün yüzüne çıkarıyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de Unsolved Mysteries'in bir kayıp dosyasını FBI'a yeniden açtırdığından bahsetmiştik. Şimdiyse bu belgesel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Netflix'in son hamlesi dünyanın en büyük tartışma platformlarından bir tanesi olan Reddit'ten geldi. Netflix yetkilileri, Reddit'te bir konu açarak Unsolved Mysteries'in yeni bölümlerinde elde edilen bulguları ve delilleri içeren dosyaları paylaştılar. Google Drive üzerinden paylaşılan belgeler, gizemi çözülmemiş olan dosyaların aydınlatılabilmesi için Netflix kullanıcılarına önemli ipuçları veriyor.

Unsolved Mysteries'in en sevilen yanı, belgesele taşınan olayların seyircilerle birlikte çözülmeye çalışılmasıydı. Hatta yapılan açıklamalara göre de bugüne kadar 200'den fazla olay, Unsolved Mysteries sayesinde çözülmüştü. Elbette 80'li yıllarda Unsolved Mysteries ekibine ulaşmak şimdi olduğu kadar kolay değildi. İşte Netflix'in Reddit'teki hamlesi, bugüne kadar çözülememiş olan bazı olayların daha kolay bir şekilde gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.

Netflix'in yayınladığı dosyalar, Unsolved Mysteries'in Netflix'teki bölümlerinde yer alan bilgilerin yanı sıra, bazı farklı bilgileri de içeriyor. Örneğin söz konusu olaylarla ilgili ortaya atılan iddialar, toplanan deliller, bugüne kadar elde edilmiş bulguların tümü, Google Drive üzerinden paylaşılan dosyalarda yerini alıyor. Bu sayede kullanıcılar, Netflix'teki bölümlerde yer alan olaylarla ilgili irili ufaklı tüm bilgilere erişme imkanı yakalamış oluyorlar.

Netflix kullanıcıları şimdi, Unsolved Mysteries'in yeni bölümlerindeki olaylarla ilgili bulguları inceleyerek bu olayları aydınlatmaya çalışıyorlar. Üstelik isterseniz sizler de bu sürece dahil olup, gizemli bir olayın açığa kavuşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bu dosyaları incelemek, kendinizi ilginç ve ürkütücü olaylar silsilesi içinde bulmak isterseniz buradaki bağlantı ile Netflix'in Reddit gönderisine, buradaki bağlantı ile de Google Drive'a eklenen dosyalara erişebilirsiniz.