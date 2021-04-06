"Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı 50 Bini Bulacak"

Koronavirüs salgınıyla dikkat çeken detayların olduğu bir haber yayınlandı. Hürriyet'te yer alan habere göre salgın, günlük 50 bin vaka sayısına kadar aynı hızla devam edecek. Bu sayılardan sonra ise yavaşlama görülecek. Ayrıca artık burun tıkanıklığı ve nezle de koronavirüs belirtisi olmaya başladı.

Hayatımızı esir almaya devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken yeni bilgiler paylaşıldı. Hürriyet'in yayınladığı bir habere göre salgın tespiti ile ilgili belirtiler değişmiş durumda. Buna göre koronavirüs, artık doğrudan ateş ve öksürük ile kendini göstermeyebiliyor. Uzmanlara göre insanlar, burun tıkanıklığı ve nezle gibi belirtilerle de COVID-19'a yakalandıklarını öğrenebiliyorlar.

Haberde yer alan bilgilere göre günlük vaka sayısı, her gün yüzde 5 artıyor. Bu oranın tıpkı kasım-aralık dönemindeki ikinci dalgada olduğu gibi yüzde 20'lere ulaşabileceği ifade ediliyor. Bazı uzmanlara göre salgın, günlük 50 bin vaka sayısına ulaştıktan sonra plato dönemine girmiş olacak. İki üç hafta içinde plato dönemine girileceğini ifade eden uzmanlar, bundan sonra ise salgının hızının düşüşe geçeceğini belirtiyorlar.

Koronavirüsün kuluçka süresi de azaldı

Bilim insanları bugüne dek yaptıkları açıklamalarda, virüsün etkisinin 10 ila 14 gün içinde ortaya çıktığını ifade ediyorlardı. Ancak son dönemde, bu süre de kısalmış durumda. Hatta uzmanlara göre koronavirüs, etkisini şu sıralar bir hafta içerisinde göstermeye başlıyor. Ayrıca uzmanlara göre COVID-19 nedeniyle hastaneye başvuran vatandaşların yaş ortalaması, şu sıralar 50-60 aralığına oturmuş durumda. Ancak ağır hasta sayısının toplam hasta sayısına oranının 0.7'lerde olması, umut veren bir durum olarak lanse ediliyor.

Bu arada, yaklaşmaktan olan Ramazan'ın da salgının seyrini olumlu olarak etkileyeceğine inanılıyor. Bu bağlamda hem kuralların sıkılaştırılmış olması hem de toplumsal hareketin yavaşlayacak olmasının, salgını yavaşlatacağına inanılıyor. Ancak Ramazan ile ilgili konuşulması gereken iki husus bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ev ziyaretleriyken diğeri ise kılınabileceği söylenen teravih namazları. Eğer vatandaşlar, iftar için yakınlarına gider ya da teravih namazları için yeterli tedbirler alınmazsa, salgın hızında en ufak bir düşüş olmayabilir.