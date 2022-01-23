Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ın geçtiğimiz günlerde NFT'lerin profil fotoğrafı yapılmasını sağlayan özelliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Musk, Twitter'ın kaynaklarını bu tarz şeylere harcamasını doğru bulmadığını, platformdaki dolandırıcılara yoğunlaşılması gerektiğini aktardı.

Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın, geçtiğimiz günlerde gittikçe yayılan NFT çılgınlığına dahil olduğunu ve yeni bir özelliğini iOS sürümü için yayımladığını sizlere aktarmıştık. İleride Android ve web sürümlerine de gelecek olan bu özellik, NFT satın alan Twitter Blue kullanıcıların bu dijital varlıkları (JPEG, PNG) bir altıgenin içerisinde profil fotoğrafı yapmasına olanak tanıyordu.

Şimdi de kripto paralara olan ilgisiyle tanınan dünyanın en zengin insanı Elon Musk’tan, Twitter’ın bu özelliği ile ilgili açıklama geldi. Musk, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide bu özelliği sert bir şekilde eleştirdi.

‘Twitter, kaynaklarını bu saçmalıklara harcıyor’

SpaceX ve Tesla CEO’su, ‘Bu durum sinir bozucu’ ifadelerine yer vererek platformun NFT özelliği ile ilgili bir görsel paylaştı. Bunun yanı sıra Musk, “Kripto dolandırıcıları her başlıkta bir spambot ‘partisi’ düzenlerken Twitter mühendislik kaynaklarını bu saçmalıklara harcıyor” ifade ederek platformda bulunan dolandırıcılardan ziyade bu tarz şeylerle uğraşılmasını desteklemediğini ifade etti.

Birçok insan da Musk’a destek verdi. Bunlardan birisi teknoloji devi Google’ın pazarlama müdürü Adam Singer’dı. Singer, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide ünlü milyarderin yorumlarına arka çıktı: “Elon bu konuda haklı. Twitter ekibinin önceliklerini değerlendirmesi ve kullanıcı deneyimi konusunda neyin önemli olduğuna dikkat etmesi gerekiyor.”

Birçok insan Musk’ın yorumlarını eleştirdi

Ancak bazı insanlar Musk’ı eleştirerek ünlü milyarderin aynı şeyi kripto paralar konusunda yaptığını ifade etti. Bu konuyla ilgili, ‘Bazı insanlar kripto paralar hakkında da aynı şeyi düşünüyor”, “Tesla da kripto para saçmalığına kaynaklarını harcıyor”, “Twitter’ın NFT özelliğini eleştiren Musk, kendi şirketi ile Dogecoin konusunda aynı şeyi yapıyor” gibi ifadeler kullanan birçok insan 50 yaşındaki iş insanını yorumları için eleştirdi.

Sizlere aktardığımız üzere Tesla, geçtiğimiz hafta yan ürünlerin Dogecoin ile alınabileceğini duyurmuştu. Bunun yanı sıra şirket, geçtiğimiz yıl da Dogecoin ile ödeme alacağını duyurmuş; ancak oluşan çevresel sorunlar sebebiyle bu kararını askıya almıştı.