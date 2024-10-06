Suudi Arabistan Varlık Fonu, Nintendo'daki hissesini arttırmayı planlasa da acele etmeyecek.

Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun (PIF) Nintendo'da yüzde 8,58 hissesine sahip. Japonya'dan gelen haberlere göre Suudi Arabistan Varlık Fonu, ülkenin ekonomisini petrol bağımlılığından kurtarmak için oyun ve eğlence sektöründeki etkinliğini arttırmak istiyor. Bunun için de Nintendo'daki yüzdesini arttırmayı amaçlıyor.

PIF çatısı altında faaliyet gösteren Savvy Gaming Group'un başında Muhammed Bin Salman bulunuyor. Bu organizasyonun Nintendo'ya ilgisinin olduğu ancak acele etmeyeceği ifade ediliyor. Öte yandan Nintendo, Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun ilgi gösterdiği tek oyun firması da değil.

Suudi Arabistan, oyun yatırımlarını çeşitlendiriyor

Suudi Arabistan, petrole bağımlı ekonomik modelden kurtulmak için oyun, sanat, spor gibi alanlarda ciddi yatırımlar yapıyor. Oyun için büyük yatırımlar yapan ülke, sadece bu amaçla bir şehir inşa etmeyi bile planlamıştı. Sadece tesis inşasına odaklanmayan fon, aynı zamanda EA gibi firmalardan da hisse almayı amaçlıyor. PIF daha önce Embracer Group'a da 840 milyon poundluk yatırım yapmıştı.

Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun Capcom, Nexon, Nintendo, Take Two Interactive ve Activision Blizzard'da da hisseleri bulunuyor. Fonun sahip olduğu hisseler Savvy Gaming Group bünyesine aktarılıyor. Suudi Arabistan ayrıca E-spor Olimpik Oyunları, Overwatch Champions Series ve OWCS gibi etkinliğin de ev sahibi olmuştu.

Suudi Arabistan'ın oyun sektöründeki yatırımları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.