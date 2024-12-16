Daha dün tasarımı sızdırılan Nintendo Switch 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi konusunda yeni bilgiler geldi.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Nintendo’nun yeni konsolu Switch 2’nin tasarımının ortaya çıktığını görmüştük. Dbrand isimli aksesuar markası tarafından paylaşılan kılıf, yeni el konsolunun görünümü hakkında şimdiye kadarki en net bilgileri bize vermişti.

Bugün ise konsol hakkında çok daha fazla bilgi geldi. Yeni sızıntı, cihazın ekran özelliklerinden çıkış tarihine kadar birçok konuyu içeriyor.

Ocakta tanıtılacak, LCD ekranla gelecek

Reddit üzerinden paylaşım yapan NextHandHeld isimli kullanıcının iddiasına göre Nintendo, yeni konsolunu ocakta, yani önümüzdeki ay bizlerle buluşturacak. Switch 2’nin nisandan önce tanıtılacağı kesin gibiydi. Ancak tam bir tarih yoktu. Eğer yeni iddia doğruysa çok kısa süre sonra konsolla tanışabileceğiz. Konsolun, Mario Kart 9 oyunu ile birlikte çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

Bunun dışında cihazın arkasında kocaman bir "2" logosu olacağı belirtilmiş. Bu da ilkiyle karıştırılmaması için yapılmış. Manyetik olarak takıp çıkarılabilen çok daha gelişmiş Joy-Con’lar ile geleceği de eklenmiş.

Ekran tarafında OLED mi yoksa LCD panele mi sahip olacağı çok merak ediliyordu. Yeni sızıntıya göre LCD olarak çıkış yapacak. Bunun nedeni ise şirketin tıpkı ilk Switch’te olduğu gibi sonradan bir OLED versiyon piyasaya sürmeyi planlaması. Yeni konsolun boyut olarak daha büyük olacağını da söyleyelim. Tahminler, 270 mm genişliğe, 116 mm uzunluğa ve 14 mm kalınlığa sahip olacağı yönünde.