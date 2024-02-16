Microsoft'un yayımladığı bir podcast, şirketin gelecek planlarını ortaya koymuştu. Söz konusu podcast daha çok Xbox oyunlarının PlayStation 5'e gelecek olmasıyla gündem olsa da yeterince konuşulmayan bazı farklı açıklamalar da oldu. Microsoft'un yeni Xbox konsolu gibi...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz bir gün podcast yayını paylaştı. Xbox oyunlarının PlayStation 5'e geleceğinin kesinleştiği videoda Xbox başkanı Sarah Bond, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer ve oyun stüdyolarının bir numaralı ismi Matt Booty, bu podcast yayınına katılan isimlerdi. Geleceğe yönelik açıklamalarda bulunan yöneticiler, dikkat çeken bir çıkış yaptılar.

Sarah Bond, bir sonraki Xbox ürünü için çok heyecanlı olduklarını söyledi ve ekledi. Yeni Xbox, bir donanım serisinde görülebilecek en büyük teknik atılıma ev sahipliği yapacak. Yani Xbox Series X ile yaklaşmakta olan Xbox arasında çok ciddi donanımsal farklar olacak. Ancak Bond, bununla ilgili detay vermedi.

Yıl sonunda bazı açıklamalar yapılacak

*Konsept tasarım.

Sarah Bond tarafından yapılan açıklamalarda, yeni nesil Xbox ile ilgili ne kadar bekleyeceğimize ilişkin bilgiler de verildi. Microsoft yöneticisine göre Xbox, yıl sonunda bir etkinlik gerçekleştirecek ve yeni nesil Xbox hakkında bazı açıklamalar yapacak. Ancak bu açıklamaların bir duyuru niteliğinde olup olmayacağı şimdilik belli değil.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma sürecinde, Xbox'ın geleceğine ilişkin bazı planlar ifşa olmuştu. Sızdırılan belgelerde Xbox Series X için yenilenmiş bir sürüm ile dokunsal geri bildirim desteğine sahip kumandadan bahsediliyordu. Ayrıca Microsoft, Xbox Series X/S sonrası konsolunu da 2028'e kadar piyasaya sürecekti. Bakalım 2024 sonunda gelecek açıklamalar, Xbox ekosistemini nasıl bir noktaya taşıyacak...