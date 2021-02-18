Square Enix'ten Nintendo Switch İçin RPG Strateji Oyunu

Square Enix, Nintendo Switch sahipleri tarafından oynanabilecek Project Triangle Strategy isimli oyununu duyurdu. RPG ile strateji türünü birleştiren oyun, en çok da kaliteli grafikleri ile ön plana çıkıyor. 2022'de yayınlanacak oyunun demo sürümü, an itibarıyla deneyimlenebiliyor.

Video oyun sektörünün sevilen isimlerinden Square Enix, Nintendo Switch için geliştirmekte olduğu yeni oyununu duyurdu. "Project Triangle Strategy" olarak isimlendirilen bu oyun, 2 boyutlu olmasına rağmen en çok da grafik kalitesiyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Hatta deneyimli analistlere göre Project Triangle Strategy, Nintendo Switch'te bugüne kadar görülen en kaliteli grafiklere sahip oyun olarak tarihe geçecek.

Square Enix'in açıklamalarına göre şirketin yeni oyunu, 2022 yılında piyasaya sürülecek. Ancak bu oyunu beklemek istemeyen Switch sahipleri, eShop üzerinden mini bir demo sürüm indirip, oyunun neler sunabileceğine genel bir bakış atabiliyorlar. Oyunun genel teması ise yüzlerce benzeri olan, strateji ve RPG'nin birleşimi.

Square Enix, geliştirdiği oyundan umutlu

Project Triangle Strategy ile ilgili açıklamalarda bulunan Square Enix, oyunun sayısız seçenek ve sonuçla dolu olduğunu söylüyor. Pek çok Nintendo Switch sahibinin bu oyuna hayran olacağını belirten şirket, oyunun hemen her oyunsevere hitap edebilecek düzeyde olduğunu ifade ediyor. Ancak bu iddiaların doğruluk seviyesi, oyunun yayınlanıp, oyuncular tarafından yorumlandıktan sonra belli olacak.

Nintendo Switch için gelecek yıl yayınlanacak oyundaki amacınız, kendi askerlerinizi yönetmek. Sahip olduğunuz savaşçıların atacağı adımları belirleyeceğiniz oyundaki genel amacınız ise düşman unsurlarını yok etmeye çalışmak. Bu noktada ne gibi stratejiler uygulayacağınızı tamamen size bırakan oyun, ne kadar iyi bir komutan olabileceğinizi anlamanızı sağlamaya yardımcı olacak gibi görünüyor.

Karşınızda, Project Triangle Strategy için oluşturulan tanıtım videosu