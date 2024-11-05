Qashqai modeli ile Türkiye'deki otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran Nissan, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Türkiye'de sattığı modellerden X-Trail ile Juke'a zam yaptı. Qashqai'de ise fiyat değişimi olmadı.
Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın Kasım 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
Nissan araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Qashqai
|1.999.900 TL
|1.999.900 TL
|Juke
|1.629.900 TL
|1.649.900 TL
|X-Trail
|2.650.000 TL
|2.700.000 TL
Qashqai fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Designpack, Otomatik
|1.999.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Skypack, Otomatik
|2.089.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Skypack 4WD, Otomatik
|2.349.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|N-Design, Otomatik
|2.409.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|N-Design 4WD, Otomatik
|2.489.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum, Otomatik
|2.429.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum 4WD, Otomatik
|2.509.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum Premium, Otomatik
|2.529.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum Premium 4WD, Otomatik
|2.609.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Skypack, Otomatik
|2.424.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|N-Design, Otomatik
|2.564.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Platinum, Otomatik
|2.584.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Platinum Premium, Otomatik
|2.684.900 TL
Juke fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Tekna, Otomatik
|1.649.900 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Platinum, Otomatik
|1.739.900 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|N-Design, Otomatik
|1.829.900 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|N-Sport, Otomatik
|1.829.900 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Platinum Premium, Otomatik
|1.919.900 TL
X-Trail fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 DIG-T 163PS, Hibrit
|Skypack, Otomatik
|2.700.000 TL
|1.5 DIG-T 163PS, Hibrit
|Platinum Premium, Otomatik
|2.900.000 TL