Nissan, Ekim 2024 güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Juke ile X-Trail'e zam yaptı. Qashqai'nin fiyatında ise değişim yaşanmadı.

Qashqai modeli ile Türkiye'deki otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran Nissan, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Türkiye'de sattığı modellerden X-Trail ile Juke'a zam yaptı. Qashqai'de ise fiyat değişimi olmadı.

Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın Kasım 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Nissan araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Qashqai 1.999.900 TL 1.999.900 TL Juke 1.629.900 TL 1.649.900 TL X-Trail 2.650.000 TL 2.700.000 TL

Qashqai fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Designpack, Otomatik 1.999.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Skypack, Otomatik 2.089.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Skypack 4WD, Otomatik 2.349.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli N-Design, Otomatik 2.409.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli N-Design 4WD, Otomatik 2.489.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum, Otomatik 2.429.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum 4WD, Otomatik 2.509.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 2.529.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum Premium 4WD, Otomatik 2.609.900 TL e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 2.424.900 TL e-POWER, Elektrikli N-Design, Otomatik 2.564.900 TL e-POWER, Elektrikli Platinum, Otomatik 2.584.900 TL e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 2.684.900 TL

Juke fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.649.900 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum, Otomatik 1.739.900 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli N-Design, Otomatik 1.829.900 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli N-Sport, Otomatik 1.829.900 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.919.900 TL

X-Trail fiyatları - Kasım 2024