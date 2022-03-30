Nissan Türkiye'de 'Patron' Değişikliği: Lübnanlı Genel Müdür

Nissan Türkiye'de önemli bir görev değişikliği yaşandı. 2019'dan beri Nissan Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Emre Doğueri'nin yerine Lüblanlı Charbel Abi Ghanem getirildi. Ghanem, 2012 yılından beri Nissan'da önemli görevler üstlenmişti.

Gerek SUV gerekse Micra modeliyle Türkiye'deki popüler otomobil markalarından bir tanesi olan Nissan'da görev değişikliği yaşandı. 2019 yılında Nissan Türkiye ile Nissan Kuzey Afrika'nın genel müdürlük pozisyonuna getirilen Mehmet Emre Doğueri, görevini başka bir isme devretti. Doğueri'nin bundan sonraki planları şimdilik bilinmiyor.

Mehmet Emre Doğueri'nin yerine geçen isim, yine Nissan bünyesinde çalışmalarını sürdüren Charbel Abi Ghanem oldu. Aslen Lübnanlı olan Ghanem'in Nissan'da köklü bir geçmişi var. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, bundan böyle Nissan Türkiye'nin bir numarası olacak Charbel Abi Ghanem'in kim olduğuna yakından bakalım.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem kimdir?

1999 yılında profesyonel hayatına başlayan Charbel Abi Ghanem'in Nissan'la tanışması 2012 yılında gerçekleşti. O dönemler Nissan Japonya bünyesinde çalışmalarını sürdüren yeni Nissan Türkiye Genel Müdürü, 2015 yılında ise ABD'ye göç etti. 2 yıl boyunca Nissan'ın Kuzey Amerika Kıdemli Bayi Operasyon Müdürü olarak görev yapan Ghanem, 2017 yılında da Nissan Avrupa'da genel müdürlük yaptı. 2020 yılında bir kez daha görev değişikliği yapan Charbel Abi Ghanem, bu kez de Nissan Belçika'nın ülke direktörü pozisyonuna geldi.

Diğer otomobil üreticileri gibi Nissan da bir süredir elektrik motorlu araçlara yönelmiş durumda. Şirketin piyasaya sürülmüş durumda olan modellerindeki satışlar da fena görünmüyor. Tüm bunları değerlendirdiğimizde, Charbel Abi Ghanem'in Türkiye'de atacağı adımların Nissan'ın Türkiye'deki varlığı için oldukça kritik olacağını rahatlıkla dile getirebiliriz.