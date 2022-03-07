Nissan, popüler SUV modeli Qashqai'nin hafif hibrit sistemini güncelledi. 1.5 litrelik içten yanmalı bir motor kullanmaya başlayan şirket, bu motorun ürettiği gücü batarya ve elektrik motoruna iletiyor. Bu sistemde içten yanmalı motor, ürettiği gücü hiçbir zaman doğrudan tekerlere iletmiyor.

Türkiye'de popüler SUV modellerinin başında gelen Nissan Qashqai, dikkat çeken bir motorla yenilendi. Düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan yeni nesil Nissan Qashqai, tasarım açısından önceki nesil ile aynı kalsa da motor özellikleri açısından çok dikkat çekecek bir yenilik aldı. Şirket, hafif hibritten vazgeçerek yeni nesil hibrit motor teknolojisini Qashqai'ye entegre etti. Gelin yenilenen SUV'a hep birlikte bakalım.

Nissan Qashqai'nin mevcut modellerinde 1.3 litrelik motora eşlik eden hafif hibrit sistem bulunuyordu. Bu sistem, frene basıldığında ortaya çıkan sürtünmeyi elektriğe dönüştürüp bataryayı şarj ediyor, bu bataryayla da yakıt tasarrufu sağlıyordu. Ancak yeni nesil hibrit motorda böyle bir durum söz konusu değil. Bu kez 1.5 litrelik içten yanmalı bir motor tercih eden mühendisler, bu motoru bir jeneratör gibi kullanıyorlar. İçten yanmalı motorun ürettiği enerji bataryaya ve elektrik motoruna aktarılıyor.

Karşınızda yepyeni motora sahip Nissan Qashqai E-Power

Yenilenen Nissan Qashqai'nin 1.5 litrelik içten yanmalı motoru, 150 beygir güç üretiyor. Ancak bu güç tekerlere doğrudan ulaşmadığı için bu değerin önemsiz olduğunu söyleyebiliriz. Aracın sahip olduğu elektrik motorunun ürettiği güç ise tam 190 beygir. Nissan'ın yeni nesil motoru, hafif hibritle kıyaslandığında verimliliği artıracak ve karbondioksit salınımını düşürecek gibi görünüyor.

Nissan'ın yeni nesil hibrit motor teknolojisi dünyada bir ilk değil. Bundan kısa bir süre önce tanıtılan Huawei AITO M5'te de benzer bir motor kullanılıyordu. Ancak bu hibrit motor yapısının ne denli popüler olup olmayacağı şimdilik net değil. Şirketlerin bir bildiği mutlaka vardır ancak içten yanmalı bir motoru kullanarak elektrik üretmenin ve bunu da batarya ile elektrik motoruna aktarmanın ne kadar mantıklı bir durum olduğu tartışmaya açık gibi görünüyor.