Canlı renk seçenekleriyle ve modern tasarımıyla yeni Nissan X-TRAIL 2021, cezbedici özelliklere sahip. Hem konforlu hem kullanışlı hem de elegant bir yapıya sahip olan Nissan X-TRAIL 2021 dikkat çeken özelliklerini ve fiyat listesini sizler için bir araya getirdik.

Konforunuzu bir üst düzeye taşıyan Nissan X-TRAIL 2021, sahip olduğu özelliklerle hem Nissan hem de SUV severleri cezbediyor. Kaputunun altında barındırdığı DIG-T 158 turbo benzinli motor ve otomatik vites seçeneği ile Yeni X-TRAIL, alıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Yeni X-TRAIL'in iç hacminde herkese, herşeye yetecek kadar yer var. Çift dikişli deri koltukları, led aydınlatması, yol boyunca şöförlere eşlik eden yorgunluk algılama sistemi, otomatik uzun far asistanı ve daha pek çok özelliği ile diğerlerinden çok farklı olan Nissan X-DRIVE’ın dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine gelin beraber göz atalım.

Tasarım:

Dış tasarım:

Nissan X-TRAIL’in dış tasarımıyla alakalı söylenebilecek pek bir detay yok. 18”lik jantları ve kalın tekerlekleriyle, yerden yüksekliğiyle, ağır oturaklı görünüşüyle, büyük sunroof’u ile ve geniş bagajıyla Nissan X-TRAIL tam bir SUV.

İç tasarım:

Nissan X-TRAIL’in iç tasarımı hem şık hem de sportif görünüyor. Deri kaplamalı direksiyon ve koltukların geniş ve vücudun şeklini alacak biçimde olması da büyük bir artı. Ön koltukların kafa koyma kısmında bulunan Bose Ultra Nearfield hoparlörler sayesinde arabada çalınan müziği doruklarına kadar hissedebiliyorsunuz.

Araçta açılabilir panoramik moonroof da bulunuyor. Moonroof’un sunroof’dan farkı ne diye soracak olursanız, biz de bilmiyoruz ancak Nissan böyle demeyi tercih etmiş :).

Konfor:

Konfor konusunda Nissan X-TRAIL seviyeyi arşa çıkarmış diyebiliriz. Yeni X-TRAIL’in teknolojik iç tasarımını tamamlayan deri kaplama direksiyon ve koltuklar aynı zamanda ısıtma sistemiyle destekleniyor. Elleriniz doluyken ayağınızı hareket ettirerek bagajı da açabiliyorsunuz. Aracın arka kısmında alan açmak istiyorsanız koltukları yatırıp geniş bir hacim de elde edebiliyorsunuz.

Güvenlik:

Güvenlik açısından Nissan X-TRAIL’de 4 ana başlık bulunuyor: Aktif Motor Freni, Aktif Sürüş Kontrolü, Yokuş Kalkış Destek Sistemi ve Aktif Yol Kontrolü. Dilerseniz gelin bunları sırasıyla ele alalım.

Aktif motor freni, X-Tronic teknolojisi ile birlikte hızını azaltırken yavaşlamanızın olabildiğince yumuşak olması sağlanıyor. Aktif sürüş kontrolü ise bir tümsekten geçerken sarsıntıyı önlemek adına otomatik fren yapılmasını sağlayıp torku düzenleyen bir sistemdir.

Yokuş kalkış destek sistemi ile birlikte zorlu yokuşları teknolojinin yardımıyla kolayca yenebiliyorsunuz. Aktif yol kontrolü teknolojisi, virajları hissediyor ve her tekerleğe ayrı ayrı fren uygulayarak yolcuları güvende tutar.

Nissan X-TRAIL performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Nissan X-TRAIL, sahip olduğu güçlü DIG-T 158 benzinli turbo motoru sayesinde dere tepe dinlemeden her yolu aşıyor. Üstelik bunu yaparken hem büyük hacimli motorların performansını sunuyor hem de yakıt tasarrufu ve düşük CO2 emisyonu sağlıyor. Stop/Start teknolojisi ile de hızlı kalkış imkanı elde edebiliyorsunuz.

Aracın sahip olduğu çift kavramlı otomatik şanzıman sayesinde performansı ve gücü elinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Şanzımanda bulunan Eco modu ile de yakıt tasarrufunu tek tuşla sağlayabilmek mümkün. Nissan X-TRAIL’de ayrıca Nissan tarafından özel olarak geliştirilen anlık kontrol sistemleriyle zorlu virajları kolayca geçebiliyorsunuz.

Nissan X-TRAIL 2021 fiyat listesi:

Nissan X-TRAIL 1.3 DIG-T 158 DCT Platinum 5 Koltuk EU6DF: 524.600 TL

Nissan X-TRAIL özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fiyat ve özellikler tutarlı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!