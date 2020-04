No Man’s Sky, 2020’de Kararlı Güncellemeler Alacak

Hello Games tarafından geliştirilen ve 2016 yılında yayınlanan uzay oyunu No Man’s Sky’ın geliştirici ekibinin başındaki isim Sean Murray, oyunun 2020’de yeni güncellemeler alacağını duyurdu.

İlk çıktığında yetersiz görüldüğü için eleştiri yağmuruna tutulan No Man’s Sky, aradan geçen 4 yılda aldığı güncelleme paketleriyle oyuncuların beğenisini kazandı. Hello Games tarafından geliştirilen oyun, 2020’de de sağlam güncellemeler aldı ve almaya da devam edecek gibi duruyor. Hello Games’in kurucusu Sean Murray, No Man’s Sky hayranlarının 2020’de “kararlı” güncellemeler bekleyebileceklerini söyledi.

Son 5 ay içerisinde 4 önemli içerik güncellemesi alan No Man’s Sky, Murray’in açıklamasına göre önümüzdeki süreçte de güncelleme almaya devam edecek. “Synthesis, ByteBeat, Living Ship ve Eco Mechs” güncellemelerini alan oyun, bu güncellemelerle birlikte oyuncuları fazlasıyla memnun etti. No Man’s Sky için Synthesis güncellemesinin, bundan sonraki içerikleri daha hızlı yayınlamaları için bir başlangıç olduğunu belirten Murray, dört güncellemenin de oyuna kattığı şeylerden mutlu olduklarını açıkladı.

2020’nin geri kalanında gelecek güncellemeler konusunda sessizliğini koruyan Murray, “çok daha planlı” şekilde ilerleyeceklerini söylemekle yetindi. Oyun ilk çıktığında planlama eksikliği nedeniyle geliştirici ekibin zor günler geçirdiği göz önüne alınırsa, bu karar Hello Games için çok daha doğru bir karar olacaktır.

Yeni güncelleme geliyor

Hello Games, oyun için yeni bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor. Güncelleme hakkında çok fazla bilgi gelmese de zehirli bitkilerin peyzaj kullanımı için kilitlenmesini sağlayacak özellikler ve “Uzay Anomalisi”nde devam edecek bazı görevlerin yer alması bekleniyor. Yeni güncellemede neler geleceğini çok bilmesek de önemli bir güncelleme olmayacak gibi duruyor. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan Hello Games çalışanları, ufak da olsa bir yavaşlama yaşayacaklardır.