Nokia 6.1, Android Pie Güncellemesini Direkt Alacak

Nokia 6.1'in Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesini beta sürecinden geçmeden direkt alacağı açıklandı.

Nokia'ya bağlı olarak faaliyet gösteren Finlandiye merkezli bir şirket olan HMD Global, Android İşletim Sistemi'ne ait büyük sürüm güncellemelerini tüm kullanıcılara sunmadan önce enine boyuna test etmeyi seven bir şirket. Kullanıcıları stabil sürüme geçmeden önce yeni özellikleri ve geliştirmeleri test etmeleri için yayınladığı bir beta programı yayınlamasının nedeni de bu.

Nokia 7 Plus ve Nokia 6.1 Plus cihazlarında yaşanan bu durum, standart Nokia 6.1 modelinde gerçekleşmeyecek. HMD Global CEO’su Juho Sarvikas, şirketinin beta sürümlerini Nokia 6.1’de atlayacağını ve Android 9 Pie sisteminin final sürümünün yakında yayınlanacağını bizzat açıkladı.

Android 9 Pie güncellemelerini almak için bekleyen Nokia markalı bir sürü akıllı telefon mevcut; ancak bu cihazların çoğu stabil bir işletim sistemi sürümünü elde etmeden önce muhtemelen tüm test işlemlerinden geçmek zorunda kalacaklar. Her halükarda bir Nokia 6.1 cihazına sahipseniz telefonunuzu büyük Android 9 Pie güncellemesi için hazırlasanız iyi olur. Nokia’nın güncellemeyi “yakında” gelecek dediği güncelleme umarız gerçekten yakın bir zamanda yayınlanır.