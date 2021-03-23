Nokia, YouTube'da paylaştığı bir video ile yeni router modeli Beacon 2'yi duyurdu. Wi-Fi 6 destekli modelin tüm teknik özellikleri bilinmiyor olsa da en iyi Wi-Fi deneyimi için kendi kendini optimize eden yazılım detayı, ürünün beklentileri karşılayacağını düşündürüyor.

Akıllı telefon sektöründe aradığını bulamıyor olsa da diğer sektörlerde beklentileri karşılamayı sürdüren Nokia, YouTube'da paylaştığı bir video ile yeni Wi-Fi routerı "Beacon 2"yi duyurdu. Ancak bu videoda routerın özellikleriyle ilgili yeterli bilgi vermeyen Nokia, ürünle ilgili detaylı bilgi sahibi olmamızın önüne geçiyor.

Nokia'nın paylaştığı videoya göre Beacon 2, kare ve kulemsi bir tasarıma sahip olacak. Üst kısmında pasif havalandırmaya yarayan bir bölümün olduğu cihaz, ön kısmına Nokia logosu ve bağlantı durumunu gösteren LED ışıklara sahip. Ürünün arka kısmında ise bağlantıların yapılmasını sağlayan girişler yer alıyor.

Nokia Beacon 2, işte böyle görünüyor

Nokia'nın yeni Wi-Fi router modeli, Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor. Ayrıca bu ürün, "EasyMesh" olarak isimlendirilen ve ev ya da ofis gibi ortamlarda kendi Wi-Fi ağınızı oluşturmanızı ve bu ağdaki cihazları yönetmenizi sağlayan teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor. Öte yandan bu router, sahip olduğu özel yazılım ile o ortamdaki en iyi Wi-Fi deneyimini sunabilmek için kendi kendini optimize ediyor.

Nokia tarafından paylaşılan video, buraya kadar anlattıklarımız dışında hiçbir bilgi sunmuyor. Haliyle ürünün ne zaman piyasaya sürüleceğini ya da Beacon 2'nin fiyatının ne olacağını bilmiyoruz. Ancak Nokia'nın kısa bir süre sonra bu ürünle ilgili yeni açıklama yapması ve en yeni routerın tüm teknik özellikleri ile fiyatını da açıklaması bekleniyor.

İşte Nokia Beacon 2 için hazırlanan duyuru videosu