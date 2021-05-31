Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen ve 3 saatin üzerinde süren kabine toplantısının ardından normalleşme sürecine geçtiğimiz yeni kararları açıkladı. Yeni kararlar, sosyal medyanın da gündemi oldu. Bizler de sosyal medyadan gelen tepkilerin bazılarını sizler için topladık.

Uzun süren zorlayıcı günlerin ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kararlar, bir nebze daha normale yaklaşmamızı sağladı. Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada sokağa çıkma sınırlamalarında değişiklik yapıldı, restoran, lokanta, kafeterya ve pastane gibi yeme içme yerlerinin açılacağı açıklandı.

Tamamen olmasa da biraz daha normalleşmeye adım atacağımız bu kararlar, elbette sosyal medya kullanıcılarının da ana konu başlıklarından birisi haline dönüştü. Sosyal medyada pek çok kişi kararlar hakkında fikirlerini beyan etti. Bu fikirlerin kimi olumlu, kimi olumsuz içerikli, kimiyse eğlence amaçlıydı. Bizler de yeni kararlar hakkında sosyal medyadan gelen tepkileri sizler için derledik.

Kararlara sosyal medyadan gelen tepkiler: