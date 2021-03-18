Novitec, hem tasarımı hem de performansıyla benzersiz olan modifiye edilmiş Lamborghini Huracan EVO RWD modelini duyurdu. Araç, 602 beygirlik gücü ile gerçek bir asfalt canavarı.

Almanya merkezli, İtalyan spor otomobil modelleri için “özelleştirilmiş” araçlar üreten bir modifikasyon şirketi olan Novitec, en yeni göz bebeği Lamborghini Huracán EVO RWD için göz kamaştıran bir video yayınladı. Çok daha agresif bir tasarıma ve asfalt canavarı bir performansa ulaşan Novitec Lamborghini Huracán EVO RWD, pek çok otomobil tutkununun hayallerini süsleyecek bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Performans konusundaki birtakım iyileştirmeler ile Novitec Lamborghini Huracán EVO RWD, 5.2L V10 motorundan maksimum 602 beygir güç almayı başarıyor. Araç, paslanmaz çelik özel bir egzoz sistemine sahip olsa da isteğe bağlı olarak altın yalıtım da tercih edilebiliyor.

Novitec, orijinal Lamborghini Huracán’ın motor kapağını yeniden tasarlamış durumda. Motor kapağının sağ ve sol yanında havayı kaputun içine yönlendiren yarıklara sahip olan yeni motor kapağı, daha kuvvetli bir basınç elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca müşterilerin tercihine göre farklı motor kapağı tasarımları da bulunuyor.

Son derece özel bir otomobil olan Novitec Lamborghini Huracán EVO RWD’nin toplamda ne kadar mal olduğu bilinmiyor ancak sıradan bir Huracán yerine bu özel otomobile sahip olmak isteyenlerin gözden çıkardıkları fiyat etiketini epey yukarı çekmek zorunda olduklarını tahmin etmek çok da zor değil.

Novitec Lamborghini Huracán EVO RWD fotoğrafları

Novitec Lamborghini Huracán EVO RWD videoları