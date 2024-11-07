Birçoğumuz, tek yaşamanın ne kadar keyifli olduğunu düşünüyoruz. Hatta zaman zaman yaşadığımız yerin bile kalabalığı, gürültüsü fazla geliyor. Peki bunlar hiç olmasaydı?

ABD’nin Nebraska eyaletinin küçük bir kasabası olan Monowi’de bu hayalimizi gerçekleştiren birisi var.

Üstelik kasabanın nüfusu gerçekten de tek bir kişi ile sınırlı.

Aslında bir dönem Monowi’de her şey normaldi.

1930’larda tıpkı normal bir kasaba gibi kalabalık nüfusu, marketleri, dükkanları vardı. Nispeten daha çok olan nüfusu hemen hemen 120 kişiydi. Fakat zamanla bu nüfus, tek bir kişiye kadar sınırlandı. Zamanla tüm işletmeler teker teker elini eteğini çekti kasabadan.

Elsie Eiler adındaki tek nüfusun sahibi ise yıllardır burada yaşıyor. 1974’te okulun da kapanmasıyla çocuklarının farklı yerlere taşınmasıyla, nüfus gittikçe teke düşüyordu.

Aslında 1970’lere kadar nüfus hemen hemen 18’di.

Tabii zamanla hiç kimse kalmayınca Eiler ve eşi sayesinde iki nüfuslu bir kasaba olmaya başlamıştı Monowi. Fakat eşi de 2004’te hayatını kaybedince, kocaman kasaba Eiler’e kalmıştı. Kendisi buranın hem belediye başkanı hem seçmeni, hem yöneticisi hem de halkı.

Üstelik kendisinden her yıl vergi bile topluyor. Bir de işlettiği küçük bir mekan var, günün belirli saatlerinde insanlar buraya geliyor ve Eiler’ı yalnız bırakmıyorlar.

Aslında kocaman bir ailesi olmasına rağmen yaşlı kadın, kişinin evinin, kalbinin ait olduğu yer olduğunu söylüyor. Bugün belki birçok kişinin yapamayacağı cesareti gösterip yaşamını sahiden de “tek başına” idame ettirebilmesi, takdire şayan doğrusu.

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