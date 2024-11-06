5 Kasım 2024’te gerçekleşen ABD seçimleri sonrası Donald Trump zaferini ilan ederken tüm dünya bir kez daha “salıncak eyaletlerin” ne kadar önemli olduğuna şahit oldu.

Bizim alışık olduğumuz seçim sisteminden farklı bir seçim sistemine sahip olan ABD’de başkan, doğrudan halk oylaması ile seçilmiyor. Yani vatandaşlar başkanı değil, başkanı belirleyecek olan delegeleri seçiyorlar.

Seçimlerin kaderini belirleyen ve oldukça kritik bir rol oynayan eyaletler aslında onlar için daha önemli. Peki ama neden?

Salıncak eyalet, ABD seçimlerinde bir eyaletin iki büyük parti arasında el değiştirmesi ya da oyların dengede tutulması anlamına geliyor.

Bu eyaletlerde her iki partinin de kazanma şansı aynı olduğu için bu eyaletlere “salıncak eyalet” adı veriliyor. Bu eyaletlerde kazanılan oy, küçük eyaletlere göre oldukça büyük farklar yaratıyor.

Florida, Ohio, Pensilvanya gibi eyaletler, salıncak eyalet olarak anılıyorlar. Yalnızca Amerika’da var olan seçici kurul sistemi, eyaletlerden gelen delegelerden oluşarak oyları belirliyor. Nebraska ve Maine dışında 1 oy farkla olsa bile seçimleri kazanan taraf, o eyaletin tüm başkanlık seçimi oy haklarını ve delegelerini almış oluyor.

Başkanı seçenler aslında bu delegeler.

Yani anlayacağınız üzere seçmenler, bizim seçimlerimiz gibi direkt olarak başkana değil; delegelere oy veriyor. Bu delegeler de seçici kurulda başkanı seçmiş oluyor. Her eyaletin nüfusuna göre belirli bir sayıda delegeyi kurula gönderiyor.

Toplamda 538 delege olduğunu düşünürsek 270 oy almak, başkan seçilmek için yeterli. California’da 54, Teksas’ta 40, Florida’da 30 ve New York’ta 28 delege bulunuyor.

Bu sistemden dolayı aday, en çok oyu alsa bile bazen seçimi kazanamayabiliyor. İşte bu yüzden belli başlı kritik eyaletler, ABD seçimlerinde oldukça kritik bir rol oynuyor.

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