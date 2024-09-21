İtalya’nın bir kasabasının, kuşbakışı bakıldığında bir insan figürünü andırdığı görülüyor. Böyle bir kasaba gerçekten de var mı?

Varsa bile neden böyle bir yerleşim yeri tercih edilmiş olabilir?

Eminiz ki cevabını siz de tahmin edemeyeceksiniz.

Bu kasaba, Sicilya’da yer alıyor.

Tarihi M.Ö. 5. Yüzyıla kadar uzanan, Sicilya'nın kuzeybatısında, Simeto ve Dittaino nehirleri arasında yer alan Cennturipe Kasabası, mimarisiyle dikkat çekiyor. Yüksekliği 732 metreyi bulan bu köy, tepeden bakınca kol ve bacaklarını açmış bir adam figürünü andırıyor. Bazı insanlar ise bu şeklin insandan çok bir deniz yıldızına benzediğini savunuyor.

Bakıldığında ikisine de benzeyen bu figür, sizce hangisine daha yakın?

Biraz araştırma yapıldığında fotoğrafın fotoğrafçı Pio Andre Berry’e ait olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafçı Pio Andre Berry, köyün eşsiz görünümünü en iyi şekilde yansıtmak amacıyla drone ile bu ilginç kuşbakışı görüntüyü elde etti. Cennturipe'nin tasarımının ne kadar özenli ve ilginç bir şekilde planlandığını ortaya koyuyor.

Sebebi ise daha ilginç. Çünkü Cennturipe'nin bu şehir planlaması, ulaşımın kolaylaştırılmak için yapılmış. Polilobat (çok loblu) imar planı ile şekillenen köy, dağlık arazideki zorluklara karşı akıllıca bir çözüm sunuyor.

Merkezden uzanan yollar, köyü farklı yönlere bağlayarak sakinlerinin günlük hayatını kolaylaştırıyor. Siz de bu kasabanın şeklini merak ediyorsanız Google Earth üzerinden inceleyebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: