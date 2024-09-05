Ülkemizin sıcaklarıyla bir de Güneş’e ateş etmesiyle meşhur Adana ilimizden bir de İspanya’da olduğunu söylesek inanır mıydınız? Muhtemelen şu an ters köşe yaptığımızı bile düşünüyor olabilirsiniz.

Ama hayır, gerçekten de İspanya’da, Adana isminde bir kasaba var!

Üstelik iklim özellikleri bile hemen hemen bizim Adana’mızla benzer.

Aslında her şey sosyal medyada yapılan bir paylaşımla başladı.

Paylaşımda, İspanya’nın göbeğinde gösterilen bir yol tabelasında kocaman “Adana” yazdığı görülüyor. Bu paylaşımın ardından herkes şaşkınlık içinde “İspanya’da Adana diye bir yer mi var?!” sorusunu akıllara getirdi. Cevabı biz verelim: Evet, Adana adında bir kasaba var.

Ancak bu kasabanın ne Türklerle ne de Türkiye ile bir ilgisi yok. Buranın, İspanya’nın Bask Bölgesi’nin Alava şehrine bağlı bir kasaba olduğunu biliyoruz. Üstelik merak edenler tam şu an Google Haritalar’dan bölgeye rahatlıkla ulaşabilir.

Kasabanın nüfusu ise kaynaklara göre 60 kişi.

19. yüzyılda neredeyse 150 kişiye ev sahipliği yapan kasaba, aslında çok az yerliye sahip. Üstelik yeni bir kasaba da olmayan Adana, neden böyle bir isimle anılıyor dersiniz?

Kaynaklara göre Bask olarak adlandırılan bu bölgede “Adana”nın rastlanır bir soyadı olduğunu görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi ne biz Türklerle ne de ülkemizle alakalı bir durum değil. Üstelik “Adana” soyadı neden İspanya’da kullanılıyor, o da ayrı bir merak konusu.

Kasaba, 25 derecenin üstünde bir sıcaklık seyrediyor. Üstelik o kadar da gelişmiş bir bölge değil, insanlar daha çok tarımla uğraşıyor Adana’da. Sosyal medya aracılığıyla böyle bir kasabaya rastlamak da tatlı bir tesadüf oldu.

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