Dünya haritasına ayrıntılı bir şekilde göz attığınızda, ülkelerin sınırlarının çok da biçimli olmayan çizgilerle ayrıldığını görebilirsiniz. Ancak ABD eyaletlerinin sınırları hariç.

Bu ülkenin sınırları, oldukça tuhaf bir şekilde zikzaklı veya gelişigüzel çizgilerle değil sanki cetvelle çizilmiş gibi düz çizgilerle ayrılmıştır.

Peki bunun sebebi nedir?

ABD’deki eyalet sınırlarının büyük çoğunluğu, tamamıyla düz ve soyut çizgilerden oluşur.

Çünkü ABD’nin erken dönem haritacılarının büyük bir kısmı, doğal coğrafi özelliklerden ziyade geometrik ve düz sınırlar çizmek için pusula ve cetvel kullandılar. Özellikle batıdaki eyaletlerde, doğal sınırlar yerine düz çizgiler tercih edildi.

Colorado, Wyoming ve Utah gibi batı eyaletleri neredeyse tamamen dikdörtgen biçiminde haritalandı. Ayrıca bu sınırların düz çizgilerle çizilmesinin en önemli nedenlerinden biri de o zamanlar, bu bölgelerde hiç kimsenin yaşamıyor oluşuydu.

Aksine insanların çoğunlukta olduğu bölgelerin sınırları da genellikle zikzaklıydı.

Bunun sebebi de o bölgelerde yaşayan insanların çıkarlarının korunmasına yönelik alınan karardı. Şöyle ki örneğin bir çiftçinin tarlası, iki eyalet ortasından bölünseydi bu çiftçi yüksek ihtimalle böyle bir sınır çizilmesine karşı çıkardı.

Fakat Amerika’nın batı kıyılarına doğru büyüyen bu topraklarda, henüz yerleşik bir insan nüfusu olmadığı için sınırları belirlemek epey basit bir hâle geldi. Yine sınırların düz bir biçimde çizilmesine hiç kimse itiraz etmedi ve en mantıklı ve kolay yol bu oldu.

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