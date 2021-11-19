NVIDIA’nın CEO’su Jensen Huang, AMD'nin yeni kartı Instinct MI250X'ten etkilenmediğini söyledi ve bu kartın ‘NVIDIA katili’ olduğu yönündeki düşünceleri görmezden geldi.

AMD tarafından tanıtılan yeni AMD CDNA 2 mimarisiyle üretilen Instinct MI200 serisi hızlandırıcılar, rakip ürünlerine kıyasla 4,9 kat avantaj sağlayarak dikkat çeken bir performansla gözleri kamaştırıyor. AMD Instinct MI200 serisi hızlandırıcılar ayrıca dünyanın en hızlı yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve yapay zeka (AI) hızlandırıcısı AMD Instinct MI250X'i de barındırıyor.

NVIDIA’nın en büyük rakiplerinden biri olan AMD tarafından üretilen ve Instinct MI200 serisinde yer alan MI250X’in NVIDIA’yı korkuttuğu düşünülüyordu. Fakat konuya ilişkin açıklamada bulunan NVIDIA CEO’su Huang, ‘NVIDIA katili’ olarak görülen bu seriden yana endişeli olmadıklarını ve her sene aynı konunun gündeme geldiğini söyledi.

“Yeni bir şey değil, endişelenmiyoruz”

AMD Veri Merkezi ve Gömülü Çözümler İş Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Forrest Norrod, söz konusu serinin lider HPC ve yapay zeka performansı sunarak bilim insanlarının araştırmalarında ilk hipotez ve keşif arasındaki süreyi önemli ölçüde kısaltmayı hedeflediğini belirterek, “AMD Instinct MI200 serisi hızlandırıcılar, dünyanın en karmaşık sorunlarını çözmek için süper bilgisayarlar ve veri merkezleri için olağanüstü performans sağlayan, şimdiye kadarki en gelişmiş veri merkezi GPU'ları" sözlerine yer vermişti.

Birçok uzman tarafından takdirle karşılanan MI200 serisi ve bu seride yer alan Instinct MI250X’in NVIDIA’yı korkutmuş olabileceği düşünülüyordu fakat NVIDIA CEO’su Huang, yeni serinin NVIDIA katili olabileceği hakkındaki yorumların yeni olmadığını söyleyerek endişe duymadıklarını belirtti. Huang konuya ilişkin, “Her şeyden önce, her zaman rekabetimiz var. Bunun ortaya çıkan ilk sözde NVIDIA katili olduğu doğru değil. Her yıl bir NVIDIA katili düşüncesi ortaya çıkıyor, insanlar buna böyle diyor, bu yeni bir şey değil” dedi.