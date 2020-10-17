Nvidia Ekran Kartlarının Dünden Bugüne Evrimi

Birçoğumuz, hayatımızda en az bir kez Nvidia'nın ürettiği ekran kartını kullandı. Görüntü işlem birimleri sektörüne öncülük eden şirketlerin başında gelen Nvida'nın dünden bügüne ürettiği ekran kartı modellerine yakından bakıyoruz.

Nvida'nın ekran kartı üretimi konusunda ne kadar başarılı olduğu, son 3 yılda 2 yeni seriyi piyasaya sürmesi ile anlaşılabiliyor. Ancak şirket bu seviyeye gelmek için düşündüğünüzden de uzun süredir görütü işleme üzerine çalışıyor. Bugün ise aslında sadece ekran kartı değil, otonom arabaların çevresini algılamasını sağlayan yapay zekâ destekli birimler de üretiyor.

Sürecin en başına döndüğümüzde ise 90'lı yıllara kadar gidiyoruz. Dünyanın henüz oyuncular için özel donanımlarda tanışmadığı 1995 yılı, Nvidia için oldukça önemli bir yıldı, çünkü kişisel bilgisayarlar için geliştirilen ilk ekran kartı görücüye çıktı. Nvidia 1995 yılından günümüze kadar ekran kartları hakkında adından oldukça söz ettirdi. Şimdi gelin Nvidia dünden bugüne hangi modelleri sunmuş, birlikte bakalım.

Nvidia’nın dünden bugüne ekran kartları:

Nvidia NV1, 1995

Nvidia Riva 128, 1997

Nvidia Riva TNT, 1998

Nvidia Riva TNT 2, 1999

Nvidia GeForce 256, 2000

Nvidia GeForce 2 Ultra, 2000

Nvidia GeForce 3 Ti 500, 2001

Nvidia GeForce 4 Ti 4600, 2002

Nvidia GeForce 4 Ti 4800, 2003

Nvidia GeForce FX 5800 Ultra ‘The Dustbuster’, 2003

Nvidia GeForce FX 5950 Ultra, 2003

Nvidia GeForce 6800 Ultra, 2004

Nvidia GeForce 7800 GTX, 2005

Nvidia GeForce 7900 GTX, 2006

Nvidia GeForce 8800 Ultra, 2007

Nvidia GeForce 9800 GTX, 2008

Nvidia GeForce GTX 295, 2009

Nvidia GeForce GTX 480, 2010

Nvidia GeForce GTX 590, 2011

Nvidia GeForce GTX 690, 2012

Nvidia GeForce GTX 780 Ti, 2013

Nvidia GeForce GTX 980 Ti, 2015

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, 2017

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, 2018

Nvidia GeForce RTX 3090, 2020

Nvidia NV1, 1995

Nanometre: 500 nm

Transistör sayısı: 1 Milyon

DirectX sürümü: Versiyon 1.0

Bellek: 2 MB

Bellek Tipi: DDR

Çıkış Tarihi: 30 Eylül 1995

O zamanlar ekran kartı üretmek riskli bir girişimdi. Nvidia NV1 piyasaya sürüldü ve Nvidia böylece ekran kartı piyasasında yer edinmiş oldu. Ekran kartının özelliklerine baktığımızda şu an 12. sürümünü kullandığımız DirectX teknolojisinin ilk örneğini görüyoruz.

Ekran kartının içerisinde yalnızca 2 MB’lık bir bellek bulunuyor. Günümüz şartlarında 6-8 GB’lık ekran kartları bile bazı oyunlar için önerilen sistem gereksinimlerine eklenirken 2 MB’lık ekran kartları o zamanlar lüks görülüyordu.

Nvidia Riva 128, 1997

Nanometre: 350 nm

Transistör sayısı: 3 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 5.0

OpenGL Desteği: Versiyon 1.0

Bellek: 4 MB

Bellek Tipi: DDR

Çıkış Tarihi: Nisan 1997

Nvidia’nın ikinci olarak piyasaya sürdüğü ekran kartı modelidir. Bir önceki kart ile karşılaştırdığımızda nanometrenin 500’den 350’ye çekildiğini görüyoruz. Transistörler konusunda da 3 katına çıkartılmış durumda. DirectX sürümü tahminimizce ilk ekran kartında beş kere güncellemeye gidilmiş ve ikinci ekran kartı versiyon 5.0 ile çıkışını gerçekleştirmiş.

Ekran kartına baktığımızda OpenGL teknolojisinin temellerinin burada atıldığını görüyoruz. Aynı zamanda bellek konusunda da iki katı bir artma yaşanmış. Bu bellek boyutuyla tetris oyunu bile zor oynanır gibi gözüküyor.

Nvidia Riva TNT, 1998

Nanometre: 350 nm

İşlemci Mimarisi: Fahrenheit

Transistörler: 7 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 5.0

OpenGL Desteği: Versiyon 1.2

Bellek: 16 MB

Bellek Tipi: DDR

Çıkış Tarihi: 23 Mart 1998

Nvidia’nın üçüncü ekran kartına baktığımızda ilk iki ekran kartına göre büyük bir gelişme görüyoruz. Nanometre sabit kalsa da transistörler bakımından iki katından fazla bir sayıya çıkartılmış. DirectX sürümü olarak da herhangi bir güncelleme yapılmasa da OpenGL desteği ara güncellemeler alarak 1.2 sürümüne yükseltilmiş görünüyor.

En büyük gelişme ise bellek tarafında yapılmış. Önceki ekran kartında 4 MB olan bellek dört katına çıkartılarak 16 MB’a ulaşmış görünüyor. Artık üçüncü ekran kartımız ile o dönem çıkışını gerçekleştiren Half-Life oyununu oynayabiliriz.

Nvidia Riva TNT 2, 1999

Nanometre: 250 nm

İşlemci Mimarisi: Fahrenheit

Transistörler: 15 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 6.0

OpenGL Desteği: Versiyon 1.2

Bellek: 16 MB

Bellek Tipi: DDR

Çıkış Tarihi: 12 Ekim 1999

Dördüncü ekran kartı olan Nvidia Riva TNT 2 bundan önce incelediğimiz Nvidia Riva TNT modelinin geliştirilmiş sürümü olarak piyasaya sürüldü. Özelliklerine biraz göz gezdirecek olursak önceki ekran kartına göre 100 nm düşürülmüş olarak geliyor. Transistörler yine önceki ekran kartına göre iki katından fazla bir sayıya ulaşmış görünüyor.

DirectX teknolojisi bir sürüm güncellenerek versiyon 6.0’a ulaşmış durumda. Yeni ekran kartımızda bir OpenGL sürüm güncellemesi bulunmuyor. Ekran kartının belleği aynı şekilde 16 MB olarak karşımıza çıkıyor. Nvidia Riva TNT ekran kartıyla beraber özellik anlamında isminde geçen TNT bomba etkisini vermiş gibi görünüyor.

Nvidia GeForce 256, 2000

Nanometre: 220 nm

İşlemci Mimarisi: NV10

Transistörler: 17 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 7.0

OpenGL Desteği: Versiyon 1.2

Bellek: 32 MB

Bellek Tipi: DDR

Çıkış Tarihi: 1 Şubat 2000

1900’lü yılları bitirip 2000’li yıllara girmiş bulunuyoruz. Nvidia artık dünya çapında bilinir bir hale geldi ve 5. ekran kartı olan Nvidia GeForce 256’yı 2000 yılının Şubat ayında piyasaya sürdü. Özelliklerine baktığımızda önceki ekran kartına göre 30 nm geriye çekildiğini görmekteyiz. İşlemci mimarisi olarak da Fahrenheit mimarisinden NV10 mimarisine geçilmiş görünüyor. 2 milyon transistör eklenerek transistör sayısı 17 milyona çıkartılmış durumda.

DirectX sürümünü de bir sürüm üste taşıyan Nvidia, OpenGL desteğinde herhangi bir sürüm yükseltmesi yapmamış. Ekran kartı belleğini de iki katı seviyesine çıkartarak 32 MB olarak yükseltmiş. Sayıların yükselişine baktığımızda ekran kartlarının bellekleri hala günümüzdeki en düşük oyunu bile çalıştırabilecek durumda gözükmüyor.

Nvidia GeForce 2 Ultra, 2000

Nanometre: 180 nm

İşlemci Mimarisi: Celsius

Transistörler: 25 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 7.0

OpenGL Desteği: Versiyon 1.2

Bellek: 64 MB

Bellek Tipi: DDR

Çıkış Tarihi: 14 Ağustos 2000

Nvidia, 2000 yılı içerisinde iki adet ekran kartı çıkardı. Nvidia GeForce 2 Ultra ile listemizdeki altıncı ekran kartı modelini piyasaya sürmüş oldu. Yine bu ekran kartımızda da işlem boyutunun düştüğünü görmekteyiz. Önceki ekran kartında 220 nm olan değerin 40 nm geriye çekilerek 180 nm olduğunu görmekteyiz. İşlemci mimarisinde de Celsius mimarisi kullanılmış görünüyor. Transistör sayısı da 25 milyona kadar yükseltilmiş.

DirectX sürümü ve OpenGL desteğinde herhangi bir güncelleme yapmayan Nvidia, bellek boyutunu yine iki katına çıkartarak 64 MB olarak belirleyip 14 Ağustos 2000 yılında piyasaya sundu.

Nvidia GeForce 3 Ti 500, 2001

Nanometre: 150 nm

İşlemci Mimarisi: Kelvin

Transistörler: 57 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 8.0

OpenGL Desteği: Versiyon 1.3

Bellek: 64 MB

Bellek Tipi: DDR

Çıkış Tarihi: 1 Ekim 2001

Listemizin 7. ekran kartına geldik. Nvidia GeForce 3 Ti 500 ekran kartı ile beraber bazı önemli yükseltmelerin göze çarptığını görüyoruz. Nanometre değeri 30 daha düşerek 150’ye inmiş durumda görünüyor. İşlemci mimarisi yeniden değişerek Kelvin olarak belirlenmiş. Transistörler 25 milyondan 57 milyona kadar çıkartılmış durumda.

DirectX sürümü versiyon 8.0’a yükseltilirken uzun zamandır sürüm yükseltilmeyen OpenGL desteği bu ekran kartı ile beraber versiyon 1.3’e yükseltilmiş görünüyor. Bellek konusunda da bir önceki ekran kartı ile eşit kalınarak 64 MB olarak belirlenmiş.

Nvidia GeForce 4 Ti 4600, 2002

Nanometre: 150 nm

İşlemci Mimarisi: Kelvin

Transistörler: 63 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 8.1

OpenGL Desteği: Versiyon 1.3

Bellek: 128 MB

Bellek Tipi: DDR

Çıkış Tarihi: 6 Şubat 2002

Listemizdeki 8. ekran kartı olan Nvidia GeForce 4 Ti 4600’a baktığımızda özellik olarak pek bir yükseltme gözükmüyor. Nanometre sabit kalmış olan bu ekran kartımızda bellek konusunda yeniden iki katı bir yükseltme uygulanarak 128 MB’a çıkartıldığını görüyoruz. Transistörler de 57 milyondan 63 milyona çıkartılmış durumda.

DirectX sürümü versiyon 8.1’e yükseltilirken OpenGL desteği sürüm yükselmemiş ve versiyon 1.3 olarak yayınlanmış.

Nvidia GeForce 4 Ti 4800, 2003

Nanometre: 150 nm

İşlemci Mimarisi: Kelvin

Transistörler: 36 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 8.1

OpenGL Desteği: Versiyon 1.3

Bellek: 128 MB

Bellek Tipi: DDR

Çıkış Tarihi: 15 Mart 2003

Listemizin 9. ekran kartına baktığımızda nanometre ve işlemci mimarisinin aynı kalıp transistörlerin de 63 milyondan 36 milyona çekildiğini görüyoruz. DirectX sürümü ve OpenGL desteği hiçbir yükseltme almadan sabit kalmış görünüyor. Bellek konusunda da değişikliğe gidilmemiş.

Nvidia GeForce FX 5800 Ultra ‘The Dustbuster’, 2003

Nanometre: 130 nm

İşlemci Mimarisi: Rankine

Transistörler: 125 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 9.0a

OpenGL Desteği: Versiyon 1.4 (2.0)

Bellek: 128 MB

Bellek Tipi: GDDR2

Çıkış Tarihi: 6 Mart 2003

2003 yılında çıkan ikinci ekran kartı Nvidia GeForce GX 5800 Ultra ile beraber bazı yükseltmeler gelmiş görünüyor. Nanometre 20 azaltılarak 130 nm’ye çekilmiş. İşlemci mimarisi değişerek Kelvin’den Rankine’ye geçiş yapılmış. Transistörler dört katından fazla bir sayıya ulaşarak 125 milyona ulaşmış.

DirectX sürümüne baktığımızda versiyon 9.0a’ya yükseltildiğini görmekteyiz. OpenGL desteği anlamında da versiyon 1.4’e geçilmiş. Bellek 128 MB olarak sabit kalırken bellek tipi DDR’dan GDDR2 bellek teknolojisine geçilmiş.

Nvidia GeForce FX 5950 Ultra, 2003

Nanometre: 130 nm

İşlemci Mimarisi: Rankine

Transistörler: 135 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 9.0a

OpenGL Desteği: Versiyon 2.1

Bellek: 256 MB

Bellek Tipi: DDR

Çıkış Tarihi: 23 Ekim 2003

Listemizin 11. sırasında Nvidia GeForce FX 5950 Ultra isimli ekran kartımız var. Ekran kartının özelliklerine baktığımızda önceki ekran kartına kıyasla nanometrenin sabit kaldığını ve aynı işlemci mimarisini kullandığını görüyoruz. Transistörlerde de 10 milyonluk bir artış görülüyor.

DirectX sürümü versiyon 9.0a olarak sabit kalırken OpenGL desteği olarak versiyon 2.1’e yükseltildiğini görmekteyiz. Bellek anlamında da yine iki katı bir yükseltmeye giderek 256 MB’a yükseltildiği belirtiliyor. Bu ekran kartı belleği ile artık birçok piksel oyunu rahatça oynayabilirsiniz.

Nvidia GeForce 6800 Ultra, 2004

Nanometre: 130 nm

İşlemci Mimarisi: Curie

Transistörler: 222 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 9.0c

OpenGL Desteği: Versiyon 2.1

Bellek: 256 MB

Bellek Tipi: GDDR3

Çıkış Tarihi: 14 Nisan 2004

Nvidia GeForce 6800 Ultra ekran kartımıza bakınca nanometrenin bir üstteki ekran kartına kıyasla aynı kaldığını görüyoruz. İşlemci mimarisinde ise Rankine’den Curie’ye geçildiği görülüyor. Transistörler anlamında da neredeyse 100 milyonluk bir yükseltme yapılmış.

DirectX sürümü versiyon 9.0a’dan 9.0c’ye geçilmiş. OpenGL desteğinde herhangi bir versiyon yükseltmesi yapılmamış. Aynı zamanda bellek de 256 MB olarak sabit kalmış görünüyor. Bellek tipinde GDDR2’den GDDR3’e geçilmiş. Bu ekran kartı ile çocukluğumuzun oyunu olan GTA: San Andreas’ı rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Nvidia GeForce 7800 GTX, 2005

Nanometre: 110 nm

İşlemci Mimarisi: Curie

Transistörler: 302 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 9.0c

OpenGL Desteği: Versiyon 2.1

Bellek: 512 MB

Bellek Tipi: GDDR3

Çıkış Tarihi: 14 Kasım 2005

Listemizin 13. ekran kartı ile beraberiz. Nvidia GeForce 7800 GTX ekran kartımızın nanometre sayısı bir üstteki ekran kartına kıyasla 20 düşürülerek 110 nm olarak belirlenmiş olduğunu görmekteyiz. İşlemci mimarisi Curie olarak sabit kalırken transistörler 302 milyon sayıya çıkartılmış.

DirectX sürümü ve OpenGL desteği versiyonunda herhangi bir değişiklik yapılmamış olarak görülüyor. Bellek yeniden iki katına çıkartılarak 512 MB olarak piyasaya sürülmüş. Yavaş yavaş GB bellek alanı olan ekran kartlarına doğru yaklaşmaktayız.

Nvidia GeForce 7900 GTX, 2006

Nanometre: 90 nm

İşlemci Mimarisi: Curie

Transistörler: 278 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 9.0c

OpenGL Desteği: Versiyon 2.1

Bellek: 512 MB

Bellek Tipi: GDDR3

Çıkış Tarihi: 9 Mart 2009

Ekran kartına baktığımızda önceki karta göre pek bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Nanometre 20 azaltılarak 90 nm’ye çekilmiş görünüyor. İşlemci mimarisi Curie olarak sabit kalmış. Transistörler azaltılarak 278 milyona gerilemiş. Geriye kalan DirectX sürümü, OpenGL desteği ve bellek konusunda herhangi bir değişikliğe gidilmemiş görünüyor.

Nvidia GeForce 8800 Ultra, 2007

Nanometre: 90 nm

İşlemci Mimarisi: Tesla

Transistörler: 681 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 11.1(10_0)

OpenGL Desteği: Versiyon 3.3

Bellek: 768 MB

Bellek Tipi: GDDR3

Çıkış Tarihi: 2 Mayıs 2007

Listemizin 15. ekran kartı olan Nvidia GeForce 8800 Ultra’da oldukça büyük değişiklikler gözlemliyoruz. Ekran kartımızın nanometresi sabit kalırken işlemci mimarisi konusunda değişikliğe gidildiğini görüyoruz. Yeni işlemci mimarisi Tesla olarak belirlenmiş. Transistörler büyük bir artış göstererek 681 milyona yükseltilmiş.

DirectX sürümü versiyon 11.1(10_0)’A yükseltilmiş ve OpenGL’de versiyon 3.3’e yükseltilerek grafik anlamında önceki karta göre büyük gelişme kaydedilmiş. Bellek 768 MB’a yükseltilerek birçok oyunun rahatça oynanabilmesi sağlanmış görünüyor.

Nvidia GeForce 9800 GTX, 2008

Nanometre: 65 nm

İşlemci Mimarisi: Tesla

Transistörler: 754 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 11.1 (10_0)

OpenGL Desteği: Versiyon 3.3

Bellek: 512 MB

Bellek Tipi: GDDR3

Çıkış Tarihi: 28 Mart 2008

16. ekran kartımızda büyük bir değişiklik gözükmüyor. Hatta ekran kartının özelliklerine baktığımızda önceki ekran kartının bir alternatifi gibi duruyor. Nanometre sayısından 25 çıkartma yapılarak 65 nm’ye düşürülmüş. İşlemci mimarisinde herhangi bir değişiklik gözlenmezken transistörlere baktığımızda 754 milyona yükseldiğini görebiliyoruz. Ekran kartının bellek dışında bütün diğer özelliklerinin sabit kaldığı göze çarpıyor. Bellek 768 MB boyutundan 512 MB’a çekilmiş durumda.

Nvidia GeForce GTX 295, 2009

Nanometre: 55 nm

İşlemci Mimarisi: Tesla 2.0

Transistörler: 1.400 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 11.1(10_0)

OpenGL Desteği: Versiyon 3.3

Bellek: 896 MB

Bellek Tipi: GDDR3

Çıkış Tarihi: 8 Ocak 2009

Tam olarak yavaş yavaş GTX serilerine geçmeye başlıyoruz. Nvidia GeForce GTX 295 ekran kartımızda nanometre sayısı önceki karta göre 10 nm azalarak 55 nm’ye düşürülmüş görünüyor. İşlemci mimarisi de değişikliğe uğrayarak Tesla’dan Tesla 2.0 olarak değiştirilmiş. Transistörler neredeyse iki katına çıkartılarak 1.400 milyon sayısına ulaşmış durumda. DirectX sürümü ve OpenGL desteği sürümleri herhangi bir değişikliğe uğramazken bellek 896 MB’a çıkartılmış görünüyor.

Nvidia GeForce GTX 480, 2010

Nanometre: 40 nm

İşlemci Mimarisi: Fermi

Transistörler: 3.100 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 12(11_0)

OpenGL Desteği: Versiyon 4.6

Bellek: 1536 MB

Bellek Tipi: GDDR5

Çıkış Tarihi: 26 Mart 2010

Listemizde şu sıraya kadar ki en büyük değişiklik bu ekran kartında yaşanmış. 2010’lu yılların ilk kartlarından olan Nvidia GeForce GTX 480, 26 Mart 2010 tarihinde piyasaya sürüldü. Nanometresi 40 nm olan bu kart yeni işlemci mimarisi Fermi olarak sunuldu. Üzerinde 3.100 milyon transistör bulunuyordu.

Ekran kartının DirectX sürümüne baktığımızda donanımsal olarak versiyon 11’i yazılımsal olarak da versiyon 12’yi desteklediğini görmekteyiz. OpenGL desteğinde de versiyon 4.6’ya yükseltilmiş. 1.536 MB’lık belleği olan bu kart o yılların ilk GB hafızaya sahip ekran kartı modellerinden birisiydi. Bellek tipi olarak da GDDR5’e geçilmiş.

Nvidia GeForce GTX 590, 2011

Nanometre: 40 nm

İşlemci Mimarisi: Fermi 2.0

Transistörler: 3.000 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 12(11_0)

OpenGL Desteği: Versiyon 4.6

Bellek: 1536 MB

Bellek Tipi: GDDR5

Çıkış Tarihi: 24 Mart 2011

Ekran kartımızın özelliklerine baktığımızda önceki kartın bir alternatifi konumunda olduğunu görüyoruz. Neredeyse bütün özelliklerde aynı kalınmış olan ekran kartında sadece iki değişiklik bulunuyor. Bunlardan birisi Fermi 2.0’a yükseltilmiş olan işlemci mimarisi diğeri ise 3.000 milyon kapasiteye yükseltilmiş olan transistör sayısı olarak göze çarpıyor. DirectX sürümü, OpenGL desteği, bellek ve bellek tipi bu ekran kartında herhangi bir değişikliğe uğramamış.

Nvidia GeForce GTX 690, 2012

Nanometre: 28 nm

İşlemci Mimarisi: Kepler

Transistörler: 3.540 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 12.0(11_0)

OpenGL Desteği: Versiyon 4.6

Bellek: 2 GB

Bellek Tipi: GDDR5

Çıkış Tarihi: 3 Mayıs 2012

Çıktığı döneme göre oldukça kaliteli olan bu ekran kartı 28 nm olarak piyasaya sürüldü. İşlemci mimarisi değiştirilerek Kepler olarak belirlendi. Transistörler ise önceki karta göre artış gösterdi. DirectX sürümü ve OpenGL desteği bu ekran kartımızda da değişikliğe uğramazken Bellek boyutunun 2 GB’a yükseltildiğini görüyoruz. Bu bellek boyutu da dönemin şartlarında birçok oyunu çalıştırabilecek güçte olduğunu gösteriyor.

Nvidia GeForce GTX 780 Ti, 2013

Nanometre: 28 nm

İşlemci Mimarisi: Kepler

Transistörler: 7.080 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 12(11_1)

OpenGL Desteği: Versiyon 4.6

Bellek: 3 GB

Bellek Tipi: GDDR5

Çıkış Tarihi: 7 Kasım 2013

Ekran kartına baktığımızda nanometrenin ve işlemci mimarisinin önceki ekran kartıyla aynı olduğunu görüyoruz. Transistörlerin sayısına baktığımızda oldukça büyük bir artış yaşanarak 7.080 milyon seviyelerine ulaştığı göze çarpan özelliklerden birisi.

DirectX sürümünde donanımsal bir güncelleme olmasa da yazılımsal olarak 11_1 sürümüne güncellendiğini görebiliriz. Ekran kartı belleği de 3 GB olarak piyasaya sunulmuş. Nvidia’nın ilk ekran kartlarına baktığımızda yıllar geçtikçe ne kadar çok geliştiğini görebiliyoruz. 256 MB’lık ekran kartlarından 3 GB boyutlarına kadar ulaştık.

Nvidia GeForce GTX 980 Ti, 2015

Nanometre: 28 nm

İşlemci Mimarisi: Maxwell 2.0

Transistörler: 8.000 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 12(12_1)

OpenGL Desteği: Versiyon 4.6

Bellek: 6 GB

Bellek Tipi: GDDR5

Çıkış Tarihi: 2 Haziran 2015

Günümüze doğru yaklaşmaya başladık. İki ekran kartı öncesine kadar piksel oyunları ağırlıkta oynuyorken artık daha kaliteli grafikli oyunları oynayabiliyoruz. Bu ekran kartımızda nanometre sabit kalırken işlemci mimarisinin Maxwell 2.0 olarak değişikliğe uğradığını görüyoruz. Transistörler de 8.000 milyon sayısına yükseltilmiş durumda.

DirectX sürümünde donanımsal olarak bir güncelleme bulunmasa da yine yazılımsal olarak bir güncellemeye uğramış ve versiyon 12_1 olarak karşımıza çıkmış. Bellek anlamında da önceki incelediğimiz ekran kartına iki fark atarak 6 GB boyutlarına ulaşmış. Bu ekran kartı belleği ile çok rahat bir şekilde günümüz oyunlarının büyük bir çoğunluğunu oynayabilirsiniz.

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, 2017

Nanometre: 16 nm

İşlemci Mimarisi: Pascal

Transistörler: 11.800 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 12(12_1)

OpenGL Desteği: Versiyon 4.6

Bellek: 11 GB

Bellek Tipi: GDDR5X

Çıkış Tarihi: 10 Mart 2017

Bundan üç yıl önce çıkmış olan bu kart o zamanların en kaliteli ekran kartlarından birisiydi. Günümüzde bile bütün oyunları oynatabilecek kapasiteye sahip olan bu kart 11 GB ekran kartı belleğine sahipti. Nanometre olarak 16 nm’ye düşürülmüş olan bu kart işlemci mimarisi olarak Pascal’ı kullanıyordu. Transistör bakımından da 11.800 milyon sayısına ulaşmıştı. Bellek tipi olarak GDDR5X kullanılıyordu.

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, 2018

Nanometre: 12 nm

İşlemci Mimarisi: Turing

Transistörler: 18.600 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 12 Ultimate (12_2)

OpenGL Desteği: Sürüm 4.6

Bellek: 11 GB

Bellek Tipi: GDDR6

Çıkış Tarihi: 20 Eylül 2018

Günümüz ekran kartlarından birisi olan Nvidia GeForce RTX 2080 Ti günümüzdeki birçok oyunu akıcı bir şekilde oynatabilecek güçte. Ekran kartı 12 nm olarak piyasaya sürüldü. İşlemci mimarisi olarak Turing kullanılan kartta 18.600 milyon transistör bulunuyor.

DirectX sürümü bakımından donanımsal olarak versiyon 12 Ultimate’i kullanan kart yazılımsak olarak da versiyon 12_2’yi kullanıyor. Ekran kartı belleği GTX 1080 Ti ile aynı olsa da bu ekran kartımızda Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojisi bulunuyor. Bellek tipi olarak da uzun bir ara GDDR5 olarak devam eden GTX serisi bellek tipi olarak yerini GDDR6 bellek tipiyle piyasaya sunulmuş olan RTX ekran kartlarına bırakmış durumda.

Nvidia GeForce RTX 3090, 2020

Nanometre: 8 nm

İşlemci Mimarisi: Ampere

Transistörler: 28.300 Milyon

DirectX Sürümü: Versiyon 12 Ultimate (12_2)

OpenGL Desteği: Versiyon 4.6

Bellek: 24 GB

Bellek Tipi: GDDR6X

Çıkış Tarihi: Ekim 2020

Günümüzün en iyi Nvidia ekran kartına geldik. Bu ekran kartı ile 4K görüntü kalitesini destekleyen bütün oyunları oldukça akıcı bir biçimde bu ekran kartıyla oynayabileceksiniz. Ayrıca 1-2 GB ekran kartlarıyla oynadığınız oyunlarda da bu ekran kartıyla birlikte sınırsız FPS alabilirsiniz.

Ekran kartı 8 nm’ye düşürülmüş durumda ve işlemci mimarisi olarak Ampere kullanılıyor. 28.300 transistör bulunan ekran kartımızın DirectX sürümü önceki kartımıza göre sabit kalsa da ekran kartı belleği 24 GB boyutuna çıkartılmış durumda. Bellek tipi olarak da GDDR6X kullanılıyor.