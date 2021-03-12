NVIDIA, GeForce Now Türkiye Fiyatında İndirime Gitti

Uzun bir süredir tartışma konusu olan GeForce Now Türkiye fiyatlarında bu kez kazanan oyuncular oldu. Oyunculardan gelen eleştirilerin ardından Nvidia, Türk oyuncuların global hesaplarını iptal etmek yerine Türkiye sunucularına geçmeleri halinde 1 yıl boyunca aylık 50 TL'ye kullanma şansı tanıdı.

NVIDIA'nın geçtiğimiz günlerde Turkcell işbirliğiyle Türkiye'ye gelen GeForce Now üyeliği, gerek fiyatıyla gerekse de Türk kullanıcıları zorla Türkiye sunucusuna yönlendirmesiyle fazlasıyla tepki çekmişti. Bu noktada gerek yayıncılar gerekse de oyuncuların yaptığı eleştiriler bir sonuç vermiş gibi görünüyor.

NVIDIA'nın yaptığı açıklamaya göre GeForce Now'ı globalde kullanan kişiler, Türkiye sunucularına geri dönmek zorunda kalmadan bu hizmeti buradan almaya devam edecekler. Eğer eski Founders üyeleri, Türkiye versiyonu GAME+'a geçmek isterlerse 1 yıl boyunca aylık 49,90 TL ödeyerek bu hizmetten faydalanabilecekler. Ayrıca bu süreçte hiçbir datanız da Game+'a verilmeyecek.

Fiyatının yüksekliğiyle dikkat çekiyordu

Turkcell ortaklığıyla Türkiye pazarına giren NVIDIA'ya GeForce Now'ın premium paketi ilk başta 74,90 TL olarak açıklanmıştı. Yurt dışında aylık 5 Euro olan hizmetin ülkemizde 9 Euro'ya satılması da normal olarak sorun yaratıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte Game+'ın GeForce Now hizmeti hala aynı kalmış olsa da daha önce bu hizmeti kullanan üyeler avantajlı fiyatlarla Türkiye sunucularına gelebilecekler.

Noldu şimdi?

NVIDIA'nın Türkiye'ye ilk başta çok yüksek bir fiyatla girmiş olması, oyuncuların tepkisini çekerek platformun adına ciddi anlamda zarar verdi. Şirket şimdi bu hatasını bir miktar gidermiş olsa da hala Türkiye fiyatını değiştirmesi gerekiyor. Peki sizler GeForce Now'ın attığı geri adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Aylık 49,90 TL'lik ücret sizce uygun mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.