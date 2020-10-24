NVIDIA GeForce RTX 3070’in 3DMark Performansı Ortaya Çıktı

NVIDIA’nın yeni GeForce RTX 3070 kartlarının performans sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kartın 3DMark sonuçları sızdırıldı.

8nm Ampere GA104 tabanlı NVIDIA GeForce RTX 3070 kart, GeForce RTX 2080 Ti’dan biraz daha kuvvetli olacak. Turing tabanlı bir önceki amiral gemisini de yeni kartı da test edenlere göre yeni kart biraz daha güçlü olsa da sentetik benchmarklarda benzer performanslar sergiliyor.

Pek çok GPU uzmanı 3DMark testlerini çok da sevmiyor olsa da bu test, farklı kartların performansını en basit ve en hızlı şekilde karşılaştırmanın bir yolu. 3DMark ekibi her geçen gün testlerine daha fazla alan ekliyor.

RTX 3070, performansta büyük artış getirmiyor

RTX 3070, Fire Strike Ultra (Grafik) testinde 8.749 puan almayı başarırken Fire Strike Extreme’de ise 17.115 puan almayı başardı. Time Spy Extreme testinde ise kartın puanı 6.907 puan olurken performans testinde de 13.945 puan gibi yüksek bir puan aldı. Işın izleme DX12 benchmarkında ise RTX 3070 8.324 puana ulaştı.

Yapılan bütün testlerde NVIDIA’nın referans hızları kullanıldı. Sistemde AIB kart tercih edilirken güç anlamında da standart 220 W oldu. Yani kartlar eşit şartlar altında değerlendirildi, özel bir konfigürasyon kullanılmadı.

NVIDIA GeForce RTX 3070 özellikleri

NVIDIA GEForce RTX 3070, GA104 GPU ile geliyor. Kartın üzerinde ise 5888 CUDA çekirdeği yer alıyor. Baktığımız zaman RTX 2070’te 2304 CUDA çekirdeği vardı. Bu artışın nedeni ise Ampere’in çift SM yapısının Turing’e göre daha güçlü olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak FP32 performansı ise biraz daha yüksek oluyor.

Genel olarak baktığımızda yeni kartın yalnızca CUDA değil, RT çekirdeği, TMU ve ROP çekirdekleri anlamında da daha güçlü oluyor. Daha düşük olan tek rakam ise Tensor çekirdeği oldu. Tensor çekirdekleri azalmış olsa da bu kartla ikinci nesle geçtiklerini de görüyoruz.