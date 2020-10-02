NVIDIA, 15 Ekim'de piyasaya süreceğini açıkladığı yeni ekran kartı GeForce RTX 3070 ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, GeForce RTX 3070'in çıkış tarihinin 29 Ekim'e ertelendiği duyuruldu. NVIDIA'nın bu kararı almasının altında yatan nedense, ekran kartına gösterilmesi muhtemel ilgi.

Ekran kartı sektörünün bir numaralı ismi NVIDIA, kısa bir süre önce GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Yeni nesil oyunlar için daha güçlü grafik kartlarıyla karşımıza çıkan NVIDIA, yeni ekran kartlarıyla tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Hatta RTX 3000 serisinin gördüğü büyük ilgi, henüz piyasaya sürülmeyen GeForce RTX 3070'in ertelenmesine yol açtı.

NVIDIA, geçtiğimiz günlerde GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3090 olarak isimlendirilen ekran kartlarını piyasaya sürdü. Ancak bu ekran kartları o kadar büyük bir ilgi gördü ki dakikalar içerisinde tükendi. Yaşananlarsa sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Bazı fırsatçılar, satın aldıkları ekran kartlarını karaborsa usulü satmaya kalktılar. Olayların ardı arkasının kesilmemesi üzerine harekete geçen NVIDIA, hayranlarından özür dilerken gelen siparişleri manuel olarak inceleme altına aldı. GeForce RTX 3070'in ertelenmesinin nedeni de tam olarak bu.

Nvidia, oluşturduğu blog yazısında henüz piyasaya sürülmeyen GeForce RTX 3070'in neden ertelendiğini açıkladığı yazısında tahminlerinden çok daha fazla oyunseverin bu ekran kartına hücum edeceğinin duyumunu aldıklarını söyleyen yetkililer, bu yüzden de ekran kartının çıkış gününü ertelediklerini açıkladılar. Açıklamaya göre NVIDIA, bu erteleme sürecinde stoklarındaki GeForce RTX 3070 miktarını ciddi miktarda artıracak.

Şirket, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda bu ekran kartının çıkış tarihinin 15 Ekim olacağını duyurmuştu. Blog gönderisinde açıklanan yeni tarihse 29 Ekim. Yapılan açıklamalara göre oyunseverler, NVIDIA'nın GeForce RTX 3070 modeline yaklaşık iki hafta daha geç bir tarihte sahip olabilecekler. Ancak o gün geldiğinde nelerin yaşanacağını şimdiden kestirmek pek de mümkün değil.

NVIDIA'nın yaklaşmakta olan yeni ekran kartı, aynı serideki diğer ekran kartlarına göre bir nebze daha uygun fiyatlı olacak. Ancak bu durum, NVIDIA GeForce RTX 3070'in performansının düşük olacağı anlamına gelmiyor. NVIDIA tarafından yapılan açıklamalara göre bu ekran kartı, GeForce RTX 2080Ti'dan çok daha güçlü olacak.